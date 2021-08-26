「沒料到蔡英文接受有簡體字的疫苗」　周玉蔻：小英給藍營一記右勾拳

▲BNT疫苗。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

25日晚間指揮中心證實，有一批外盒包裝印有復必泰的BNT疫苗將抵台，對此，資深媒體人周玉蔻26日表示，郭台銘與藍營都沒有料到，蔡英文會接受有「簡體字」的原廠、原裝、直送貨，「小英又一記右勾拳打倒藍營了！」

周玉蔻在臉書發文指出，BNT九月初要運抵台灣了，郭台銘與藍營都沒有料到，蔡英文會接受有「簡體字」的原廠、原裝、直送貨，「這就是小英厲害的地方：快、狠、準！」

周玉蔻昨也爆料8月底確實有逾百萬劑國際疫苗運抵台灣，是指揮中心訂購的AZ與莫德納，周玉蔻表示，同一時間蔡英文還催來了逾一百萬劑的AZ加莫德納，這跟郭台銘當初逼宮要見總統，蔡英文順勢約來台積電一起開會一樣，「高明！務實！超越低層政治！」

對於傳出9月上旬將到貨的BNT疫苗，資深媒體人黃暐瀚表示，8月中就掌握到消息，月底會有195萬疫苗要來，瓶身寫簡體字、1瓶4.5mL、打6劑，總共195萬，盒裝寫復必泰，但瓶身沒有，昨晚10點指揮中心的新聞稿也證實這件事。

中央流行疫情指揮中心25日晚間表示，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，比預期首批捐贈疫苗的供應期程更早，而該疫苗由於原本要銷往他處，外包裝有復必泰的品名，指揮中心評估該疫苗仍然屬於原廠製造，接受且爭取這批疫苗。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

根據《自由時報》報導，因為中國大陸未讓輝瑞BNT疫苗通過緊急使用授權（EUA），讓這批300萬劑疫苗要轉往土耳其，台灣高層知道後立即前往爭取，成功要到將近200萬劑疫苗，會分批進來台灣，時間很可能落在本月底到下月初，但「實際抵台時間要經過歐盟批准。」