快訊／蔡英文示警「全球疫情仍不穩定」：台灣疫情＋0不代表清零

▲兼任黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布本土確診「+0」，上次零確診要回溯到5月9日，相隔了108天。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文於中常會上表示，「加零」不代表「清零」，趨緩不代表可以放鬆。

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布本土確診「+0」，上次零確診要回溯到5月9日，相隔了108天。對此，行政院長蘇貞昌下午在臉書表示，「感謝全民配合防疫！」

蘇貞昌表示，睽違108天無新增本土病例，這是在艱困、漫長的防疫作戰中，所有醫護人員、防疫團隊與全民共同取得的重要成就；也因為全民主動配合防疫、防疫團隊不辭勞苦打拚，108天來疫苗接種率從小於 1％成長到超過40％、每日確診案例從超過500例降到了個位數，針對入境者，目前也實施全面PCR至少兩次的最高規格防堵。

另外，蔡英文在中常會上表示，這是繼5月9日以來台灣第一次本土「加零」，所以她要利用這個機會，謝謝國人配合防疫工作，讓台灣的疫情能夠逐漸趨緩。

不過，蔡英文也強調「加零」不代表「清零」，疫情趨緩不代表大家可以放鬆，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，希望大家持續謹慎，全力配合指揮中心的各項指引，讓我們一起團結防疫、守台灣。