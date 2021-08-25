觀光比2020年還慘！專家曝：今年剩「防疫旅館」有業績

▲去年國旅興盛，旅宿業景氣較今年良好。（圖／記者蔡玟君攝）



記者李宜秦／台北報導

疫情持續發酵，國內觀光產業景氣低迷，交通部觀光局今日公布統計數據，7月來台旅客共5480人次，較去年同期衰退53.35％，來台旅客中國籍以美國為最多。專家指出，今年住房率以防疫旅館最佳，預計觀光旅館住房率還會再低迷一段時間。

觀光局表示，今年7月來臺旅客為5,480人次，與去（109）年同期相較，負成長53.35％。7月主要客源市場人次及成長率分別為日本372人次（-47.97％）、港澳625人次（-65.62％）、韓國129人次（-61.26％）、中國大陸518人次（-42.95％）、美國1,235人次（15.42％）、新加坡115人次（-0.86％）、馬來西亞170人次（-51.84％）、歐洲913人次（-13.54％）、紐澳37人次（-47.14％）。

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▲受疫情影響，今年國旅景氣低迷，專家預估還要一段時間才有機會復甦。（圖／記者蔡玟君攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析近三年來「觀光旅館上半年營運狀況」，總體住房率由前年65％（疫情前）降為今年的32％，今年略高於去年。今年的平均房價略低於前年，雙北、台中降低，桃園、台南、高雄房價上升。

黃正聰表示，疫情前（2019年）都會的觀光旅館住房率遙遙領先、疫情第一年（2020年）鄉村地區的渡假旅館異軍突起、今年則是由防疫旅館拔得先機。

黃正聰指出，疫情前80％旅館的住房率會超過50％，現在6家只剩1家能達到50％。由此國際旅遊短期不會恢復，國內的旅遊狀況也不穩定，觀光旅館低迷仍會維持一段時間。