律師發文挺陳時中　孫大千怒：鬼邏輯鬼話術只適合鬼月用

▲孫大千批BNT疫苗決策。（圖／翻攝孫大千臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中25日鬆口同意上有中文「復必泰」字樣的BNT疫苗來台，引起外界「擋半天結果還是回到原點」的質問，律師林智群則在發文力挺陳時中「標籤根本不是重點，疫苗出發地才是重點」。對此，國民黨前立委孫大千26日怒批，原本就是因為民進黨糾結在復必泰的標籤，德國原廠才必須為台灣客製化新的標籤，「連這個都搞不清楚，當什麼律師啊」、「這樣的鬼邏輯和鬼話術也只適合在鬼月使用」。

孫大千發文批林智群，「這是在秀智商的下限嗎」、「為了政黨不惜犧牲法律專業，難道不怕給法界人士蒙羞嗎」。他表示，永齡基金會和台積電在進行採購談判時，原本就向政府保證，一定是從德國原廠出貨，但是因為民進黨一直糾結在「復必泰」這三個字上，德國原廠才必須為台灣客製化新的標籤，他痛批「所以疫苗出發地是德國，不是中國，連這個都搞不清楚，當什麼律師啊」。

孫大千強調，上海復星只不過是BNT在華人地區的總代理商，既沒有代工能力，也不會進行分裝，身為律師，應該了解法律的基本精神就是講求證據，在沒有證據的情況之下，居然只用一句「反正只要有經過中國的，你有沒有分裝動手腳，我怎麼知道？」來自行想像「這不是令人笑死嗎？連這樣的素養都沒有，當什麼律師啊？」。

孫大千舉例批評，如果只是因為上海復星取得了BNT的大中華區代理權，就認定BNT是中國疫苗，「台灣泛德汽車長久以來代理BMW，所以BMW也是國產汽車嗎？」、「連這樣的常識都沒有，當什麼律師啊？」。

孫大千也呼籲林智群，既然滿腔熱血要為民進黨服務，那麼請趕快出馬參選，投入政壇，不要影響台灣人民對於律師原本的信賴和尊重。