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北京環球影城9月1日試營運　黃牛票一張被炒到2.1萬元！

▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球度假區官方微博）

▲北京環球影城。（圖／翻攝北京環球度假區官方微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京環球影城即將於9月1日試營運，黃牛也紛紛出籠，門票更是被炒到一張要價5千元人民幣（約2.1萬元新台幣），北京警方目前已抓到至少4名黃牛，並依法對他們進行了行政拘留。

根據陸媒《證券時報》報導，北京環球影城未對內部測試銷售任何門票，但電商平台上卻出現了大量相關的黃牛票，以「體驗票」「內部票」「預售票」等名目販售。

▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球度假區官方微博）

一名黃牛透露，他手上8月份的門票已經賣完，9月2日至9日的試營運門票一張現在賣3400元人民幣，「只要付款之後，就能填寫資料，憑QR碼入園，不要說是花錢買的，就說是親戚朋友免費送的，因為這都是內部員工的測試票。」

北京警方21日曾通報，查獲了4名黃牛，以1千元至5千元不等的價格，倒賣環球影城內部測試的體驗資格，擾亂正常經營秩序，目前4名違法行為人已經被公安局依法行政拘留。

北京環球影城是世界上第五個、亞洲地區第三個環球影城，也是至今為止規模最大的環球影城。該園區由北京國際度假區有限公司開發、建設、運營，北京國際度假區有限公司是北京首寰文化旅遊投資有限公司和康卡斯特NBC環球共同所有的合資公司，股權比例分別為70%、30%。北京首寰文化旅遊投資有限公司由5家國企共同設立，其中，首旅集團佔股52.92%。

▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球度假區官方微博）北京環球影城主題公園總面積超過4平方公里，共計投資超過500億美元，首期佔地159.57公頃，包括環球影城好萊塢主題公園、北京環球城市大道以及兩家度假酒店；二期佔地165.83公頃，計劃建設包含中國元素的主題公園，引入中國文化和孫悟空等IP；三期計劃建設水上樂園。

北京環球影城一年可接待的遊客數量預估約1500萬至2000萬人次，客單價超約1500元，成熟後每年營業額約250億元至300億元。

首旅集團董事長宋宇此前在接受媒體採訪時曾表示，相信經過幾年的建設，環球影城及周邊的設施將形成一個大的新消費集群，不僅能夠拉動北京城市副中心的發展，同時對京津冀三地，也會起到很好的帶動作用。

▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球度假區官方微博）

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