北京環球度假區9／1試營運　防疫要求僅開放「受邀客人」進場

記者魏有德／綜合報導

北京的環球影城度假區經過三個月內部壓力測試今（24）日宣佈將於9月1日正式開啓試運行。基於疫情防控要求，北京環球度假區將採限流方式進行試營運測試和相關演練工作。試營運期間，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及環球影城大酒店、諾金度假酒店僅對受邀客人開放，包括部分合作夥伴及推廣活動中選中的粉絲。

▲北京環球度假區9月1日起進行試營運。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，試運行期間，北京環球度假區將根據運行測試需要逐步開放設施和服務，受邀客人將在指定日期體驗主題公園中部分景點、娛樂設施、演出和餐飲服務。北京環球度假區將基於受邀客人的體驗和反饋不斷完善運營水平和服務細節，持續推進盛大開園前的運營籌備工作。

▲北京環球度假區內的環球影城主題公園。（圖／翻攝央視）

北京環球度假區總裁兼總經理苗樂文表示，試運行就像正式演出前的彩排，是一個不斷演練的過程，「通過這種實戰演練，讓參與試運行的受邀遊客有機會不斷給園區反饋，使園區能夠每天不斷完善運營水平和服務細節，持續推進盛大開園前的運營籌備工作。」

據了解，北京環球影城主題公園是全球第五座、亞洲第三座環球影城（Universal Studios）樂園。壓力測試期間，不少民眾一度在網路上發現有人公開販售 「體驗票」、「內部票」或「預售票」。對此，北京環球度假區官方也主動闢謠，包括試營運期間在內都不會對外售票，持票者也不得隨意轉賣。