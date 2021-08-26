限時2天零確診優惠！摩斯咖啡「買1送1」　超商祭「第2杯0元」

▲摩斯漢堡8/26-27限時2天推出零確診優惠活動。（圖／摩斯漢堡）



記者林育綾／綜合報導

昨25日本土「+0」再現，為了感謝全民付出迎來本土再次零確診，摩斯漢堡8/26-27限時2天推出零確診優惠活動，包括大杯摩斯咖啡買一送一；買輕檸雙牛堡加大杯冰紅茶享優惠價100元。另外超商也祭出咖啡第2杯0元、買2送2等優惠。

▲摩斯漢堡8/26-27限時2天推出零確診優惠活動。（圖／摩斯漢堡）

●摩斯漢堡

摩斯祭出零確診優惠活動，8/26-8/27限時2天，買摩斯咖啡大杯可享「買一送一」優惠，咖啡限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級澳洲咖啡系列；另在上午10點半後，購買輕檸雙牛堡+大杯冰紅茶享優惠價100元，原價140元。

▲摩斯漢堡8/26-27限時2天推出零確診優惠活動。（圖／摩斯漢堡）

四大超商

▲慶+0，超商寄限時咖啡優惠。（圖／業者提供）

●全家

而超商也祭出咖啡優惠慶祝零確診，全家便利商店26日在APP隨買跨店取推出「大杯經典美式、拿鐵第2杯0元」，美式限量50萬組、拿鐵30萬組，會員每人限購1組。

●7-11

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取今日下午16點起至8月26日止，祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠(同品項冰熱可任選)，包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元(限量20萬組，原價180元)、CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元 (限量4萬組，原價105元)、CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元 (限量4萬組，原價240元)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元 (限量4萬組，原價270元)，每位會員各限定購買10組。

▲7-11祭出4大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供提供）



另外，7-11今日下午17點起至8月26日止，推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠，民眾可透過OPEN POINT APP上的社群團購功能「i划算」下單即享專屬優惠，無需進店、線上團購、就近取貨，低接觸消費響應防疫新生活，為+0來了可樂一下！

●萊爾富

萊爾富歡慶今日零確診，限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包含可口可樂ZERO 600mL(售價29元)、伊藤園烏瓦紅茶525mL(售價42元)、小牧好好-巧克力牛乳310mL(售價30元)，活動至8月26日23:59。

●OK mart

OK mart 即日起至27日，在門市推出「OK CAFE大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」，OK mall雲端商城則有買10打5折優惠，門市加碼推指定糖餅第2件0元起。

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