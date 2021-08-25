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睽違108天本土零確診　蘇貞昌：感謝全民配合防疫

▲蘇貞昌25日下午透過臉書歡慶本土疫情睽違108天「+0」。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌25日下午透過臉書歡慶本土疫情睽違108天「+0」。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布本土確診「+0」，上次零確診要回溯到5月9日，相隔了108天。對此，行政院長蘇貞昌下午在臉書表示，「感謝全民配合防疫！」

蘇貞昌說，睽違108天無新增本土病例，這是在艱困、漫長的防疫作戰中，所有醫護人員、防疫團隊與全民共同取得的重要成就；也因為全民主動配合防疫、防疫團隊不辭勞苦打拚，108天來疫苗接種率從小於 1％成長到超過40％、每日確診案例從超過500例降到了個位數，針對入境者，目前也實施全面PCR至少兩次的最高規格防堵。

蘇貞昌表示，在全球變種病毒肆虐，各國紛紛延長封城禁令、即使在疫苗覆蓋率高的國家，疫情仍然竄升的此刻，這是非常珍貴的成就，請大家防疫不能鬆懈，讓我們繼續團結、配合防疫，才能繼續守住台灣。

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