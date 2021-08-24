摩斯角逐動物園馬來貘寶寶命名！「貘絲」求按讚5千　網讚：懂取

▲摩斯角逐動物園馬來貘寶寶命名！取名「貘絲」求網按讚5千。（圖／翻攝Facebook／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

記者林育綾／綜合報導

台北市立動物園近來發起「馬來貘寶寶命名」活動，邀請各界為新生的「貘法少女」取名，並設下條件，提名按讚滿5000才有資格參賽，引發許多網友響應。而摩斯漢堡今（24）日也在臉書分享參加角逐，取名「貘絲」向粉絲求按讚，網友看了也紛紛說「這好讚」、「摩絲聯名漢堡我會買」、「有強力競爭者要跟乾爹角逐了」。

動物園的新生寶寶時常受到外界關注，近來也發起馬來貘寶寶「貘法少女」的命名活動，除了提到要公開在粉專或個人臉書分享、加上2個指定Tag，按讚數還要滿5千，另也表示特別為了感謝（防堵）過度積極關心的乾爹 Cherng ，設下「乾爹條款」按讚數達2萬人才算數，被網友笑稱是「史上規則最複雜的命名活動」。

而摩斯漢堡今（24）日也在臉書分享參加角逐，為馬來貘寶寶取名為「貘絲」，求網友支持按讚，更提到動物園的河馬區有一間MOS Burger，只是目前因疫情暫停營業，「待疫情解除後，記得來喝杯摩斯紅茶」。

而網友看了也紛紛說，「這很可以！」、「貘絲也很不錯」、「可愛的諧音哏」、「有強力競爭者要跟乾爹角逐了」、還有人跪求聯名產品「摩絲聯名漢堡我會買」、「貘絲MOS聯名可以喔！」就連「乾爹」Cherng 也留言「好讚」。

動物園貘寶寶提名活動將於8/29截止，如今摩斯漢堡的「貘絲」提名PO文已破5000，獲得角逐資格。