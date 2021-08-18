　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神功護體？世衛組織：北韓篩檢3.6萬人...依舊維持「零確診」奇蹟

▲▼北韓至今仍為新冠「零確診」！眾多年輕男女集結在平壤凱旋門廣場跳舞，慶祝光復76周年。（圖／達志影像）

▲北韓至今仍為新冠「零確診」！眾多年輕男女集結在平壤凱旋門廣場跳舞，慶祝光復76周年。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎疫情已持續超過1年半，儘管南韓近來連續1個多月單日新增病例維持4位數，甚至近一周就有約3000人感染傳播力強大的Delta變種病毒，然而位處韓半島（朝鮮半島）另一端的北韓（朝鮮）至今仍維持「零確診」！受到國際經濟制裁規範，加上平壤當局強調「自力更生」，目前北韓尚未進行疫苗施打。

根據《韓聯社》報導，世衛組織（WHO）於當地時間18日發表一周以來的「全球新冠週報」，其中北韓7月30日至8月5日替693名居民實施新冠篩檢，不過結果皆顯示為陰性。至今平壤當局已累計替3萬5947人進行新冠篩檢，目前尚未傳出有民眾確診。

據悉，COVAX平台分配給北韓199萬2千劑的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，原本計畫於今年5月送達，不過平壤當局一再拒絕外國技術人員隨行前往檢查，加上國內冷鍊保管技術尚未成熟，以及預計協助北韓冷鍊技術的聯合國兒童基金會（UNICEF）在聯合國安理會對北韓制裁委員會上的免除制裁期限再度被延長一年，因此新冠疫苗的供給恐遙遙無期。

►Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%
►北韓拒絕疫苗外援！危機下還想著「大內宣」 他分析：金正恩愛面子

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　公司回應了
24秒驚悚影像曝！男詭異掛遊樂園纜車外　15公尺摔下慘死
紅不到1年！　「網美最愛咖啡廳」全台分店收光光
不怕台股連9跌！　他曝1檔「越跌越要買」
快訊／台中爆砍人案！　男「全身刀傷」倒臥血泊
180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」　上班妹崩潰曝薪資
小甜甜布蘭妮「裸照連發」！　狂裸拍原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」

塔利班破例「和女主播面對面」　他驚喊：不可思議！完整訪問曝光

男淡定掛在纜車外！　15公尺高空危險搖晃...遊客發現他摔死嚇壞

台灣不是下一個阿富汗！　美智庫學者：台灣更重要1000倍

神功護體？世衛組織：北韓篩檢3.6萬人...依舊維持「零確診」奇蹟

阿富汗首都現況！市區開車15分鐘「1個女人都沒有」　罩袍銷售飆升

女兒女婿不在！阿嬤顧孫被比特犬攻擊　屠殺式啃咬讓她失去手腳

阿富汗天后「高調比YA」搭軍機逃　IG曝現況：我的祈禱與你們同在

美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」

塔利班破例「和女主播面對面」　他驚喊：不可思議！完整訪問曝光

男淡定掛在纜車外！　15公尺高空危險搖晃...遊客發現他摔死嚇壞

台灣不是下一個阿富汗！　美智庫學者：台灣更重要1000倍

神功護體？世衛組織：北韓篩檢3.6萬人...依舊維持「零確診」奇蹟

阿富汗首都現況！市區開車15分鐘「1個女人都沒有」　罩袍銷售飆升

女兒女婿不在！阿嬤顧孫被比特犬攻擊　屠殺式啃咬讓她失去手腳

阿富汗天后「高調比YA」搭軍機逃　IG曝現況：我的祈禱與你們同在

美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

Zoom 有新專注模式！多人會議宛如一對一　5.7.3以上版本適用

民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

郭靜文／報復分手！曝他人個資要揹刑責也要賠錢

福建平潭將建「海上對台機場」　採「填海造陸工程」斥資560億元

向音樂教父致敬！　黃韻玲登金曲獎引領音樂人跨世代共演

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

莉莉柯林斯新身份超狂！宣布加入卡地亞家庭氣場炸裂　粉絲嗨翻

副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

阿富汗副總統堅守最後據點：絕不投降

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

塔利班持槍掃射　婦孺頭部爆血倒地

塔利班神秘發言人親自現身　外媒震驚

塔利班記者會7大聲明：媒體有自由「但不該對我們不利」

立陶宛允台灣設代表處　中國突斷鐵路貨運

阿富汗天后「高調比YA」搭軍機逃

美軍證實：C-17起落架發現「人體遺骸」

阿富汗不肯打　不該讓美軍去犧牲

美駁斥「今日阿富汗明日台灣」：對台承諾堅實

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

印度男許願1年約會365女！原因藏洋蔥

更多熱門

相關新聞

家樂福天母店有確診足跡　北市急匡18人

家樂福天母店有確診足跡　北市急匡18人

家樂福天母店昨（17日）接獲通報有確診者足跡，因此昨晚提早關店清消；台北市政府也證實，表示有確診者在發病前3天，到1樓美食街的爭鮮迴轉壽司用餐。台北市衛生局18日表示，目前已匡列18人自主健康管理。

他便秘肛門痛…怪「疫苗」惹禍！醫曝急診實況超無奈

他便秘肛門痛…怪「疫苗」惹禍！醫曝急診實況超無奈

長輩被洗腦「AZ就是毒藥」堅持只打莫德納！網見1點秒懂

長輩被洗腦「AZ就是毒藥」堅持只打莫德納！網見1點秒懂

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離 陸本土確診＋6

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離 陸本土確診＋6

日相菅義偉推動「3支柱」防疫對策

日相菅義偉推動「3支柱」防疫對策

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮新冠肺炎新冠疫苗零確診加零

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

周揚青交往10天爽撈5000萬！

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面