快來省荷包！速食店限時7天「7夯品買1送1」　必搶吃2款隱藏版漢堡

▲漢堡王限時7天7大夯品買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來省荷包了！人氣速食品牌「漢堡王」的「買1送1」又回來了，這次同樣祭出7大品項買1送1，尤其這次可是還有隱藏版新美味「華鱈魚堡」及「蒜香起士牛肉堡」，絕對要搶吃，8月13日起至19日限時7天登場，每品項每人限購2份，售完為止。另，摩斯至9月30日前也有使用APP座位點餐服務享有3重優惠。

▲漢堡王7大夯品連7天買1送1。（圖／業者提供）

漢堡王推出「7大夯品買1送1」優惠活動，品項有蒜香起士牛肉堡、華鱈魚堡、花生脆雞堡、經典脆雞堡、薯條 、洋蔥圈及大杯可樂，一次吃喝全滿足，其中，華鱈魚堡可是隱藏版新美味，嚴選阿拉斯加圓鱈魚搭配塔塔醬，清爽海味夏天超對味，而蒜香起士牛肉堡也是全新選擇之一，香蒜醬結合起士、牛肉，罪惡爆表，明（13）日至19日限時開吃，每品項限購2份，門市或線上點餐皆可使用，售完為止，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光店不適用此優惠。

▲摩斯近日使用 APP座位點餐服務享有3重優惠。

另，摩斯漢堡近日也推「MOS Order APP座位點餐」服務，9月30日前使用享有3重優惠，包括送美味分享券1張、抽摩斯金點100點（5名）、單筆消費滿199元獲小包薯條兌換券1張，可於當日現場兌換，每筆訂單限贈1張美味分享券和薯條兌換券，可兌換至10月15日止。

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