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耍廢救地球3個月後GG了！營養師：「植物性蛋白＋居家鍛鍊」維持健康好體態

▲▼宅在家。（圖／Unsplash）

▲防疫期間許多人宅在家吃多動少，不知不覺體重增加擔心三高問題找上門。（示意圖／Unsplash）

消費中心／綜合報導

疫情改變生活型態，許多人以「耍廢救地球」為名，宅在家期間一邊大嗑零食、點心，一邊看電視、追劇、滑手機等靜態活動中度過，連續一段時間動少、吃多又亂吃，不知不覺中體重增加、擔心三高問題悄悄找上門，無形中提高罹患新冠肺炎重症風險！運動營養專家指出，居家鍛鍊已成為全球趨勢，透過線上影片在家也能隨時動一動，運動後適量補充豆腐、豆漿等植物性蛋白有益健康。

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲居家鍛鍊夯！即使在家也要每週累積至少150分鐘的中強度運動。（示意圖／Unsplash）

疫情降級微解封，出門仍須維持戴口罩、不群聚的疫後新常態，儘管戶外活動好處多，但非常時期戴著口罩運動不方便也不安心，因此全球正興起一股居家鍛鍊的運動熱潮。具國際運動營養背景的游承逸營養師建議，防疫期間仍應建立規律運動習慣，在家做些有氧運動或重量訓練等中等強度運動每週至少累積150分鐘，可維持或提高心肺功能與肌肉量，增強身體免疫力；運動後也記得多補充蛋白質，因為身體就像一棟房子，而蛋白質的組成－胺基酸就像是磚塊，同時蛋白質也是免疫細胞跟抗體的組成原料，所以運動族群通常比沒有運動的人需要攝取更多的蛋白質，提供肌肉及免疫細胞合成的原料。

▲▼ 黃豆,豆漿。（圖／Pixabay）

▲豆漿就含有豐富的植物性蛋白質且取得容易。（圖／Pixabay）

根據2016-2019年國民營養健康狀況變遷調查，台灣18歲以上成人三高盛行率分別是25.82%高血壓，21.63%高血脂，9.82%高血糖，想改善三高的威脅，游承逸營養師提醒：維持飲食均衡、足量很重要，最好少油、少鹽、少精製糖／澱粉等，並以植物性蛋白質取代動物性蛋白質，例如豆腐取代豬排，也可以購買市面上獲得健康食品認證、可以調節血脂的豆漿產品來補充植物性蛋白、以及高纖等飲食方式，再配合規律運動、維持理想體重以及正統醫療來逐步改善自身健康。

▲▼ 耍廢救地球3個月後GG了！營養師：「植物性蛋白＋居家鍛鍊」維持健康好體態 。（圖／資料照）

▲市售豆漿飲品琳瑯滿目，消費者可詳閱營養標示選擇符合自己所需的產品。（圖／資料照）

然而，走進超商一看，豆漿產品琳瑯滿目，消費者該怎麼選？游承逸營養師說明：機能豆漿與傳統豆漿相比，蛋白質等營養素含量可能相差不多，差別在於機能豆漿會添加對於健康有幫助的元素，例如市面上有額外添加鈣質的高鈣鮮豆漿，飲用8週可以調節血脂，飲用14週則有骨質保健的功能，更是全國第一瓶獲得雙認證的豆漿。營養師也進一步分出5大族群飲用豆漿的建議：

A一般大眾：早午餐或點心宵夜，各類豆漿都可考慮搭配喝。
B體重控制族：選擇包裝上標示無糖或無加糖，或是比較各產品營養標示，選擇含糖量/熱量較低的產品購買
C食量少、食慾不振或運動族群：選擇較濃的豆漿可快速補充充足的蛋白質。
D重視養生的長輩或上班族：黑豆豆漿是不錯的選擇，因黑豆皮上含有豐富多酚類，如花青素及前花青素，因此喝黑豆漿的同時，也可以獲得多酚類帶來的健康效益。
E需補充特定營養素的族群：挑選含有健康食品標章的高鈣／高纖的豆漿，但營養師提醒，健康食品雖有健康效益，但並非藥品也無法取代正統醫療，更不是喝越多就越好，選購時記得檢視每日建議攝取量與注意事項。

在便利商店及各大超市、賣場都能買得到的光泉品牌旗下眾多的植物奶飲品，從高鈣鮮豆漿、燕麥高纖無糖鮮豆漿、無加糖濃豆漿及無加糖濃黑豆漿都深受網友喜愛及好評，曾有不少網友在豆漿討論文底下大讚：「光泉最好喝」、「光泉是超商豆漿中我最愛」、「習慣光泉豆漿的自然味，能喝無加糖的更好」、「光泉的豆漿真的還不錯，又方便」，簡單好喝的光泉植物奶取得容易，不只開瓶立即享受濃醇的豆乳香更能做為營養補給神器，隨時都能補充植物性蛋白質及均衡營養，維持健康好身材。

▲▼營養師游承逸。（圖／營養師提供）

游承逸 營養師
1.台灣營養師
2.美國國家運動醫學院運動營養專家
3.國際健身總會高級營養認證
4.國際運動營養學會認證運動營養專家
5.美國運動體適能協會個人體適能顧問
6.台灣運動營養學會運動營養認證
7.美國國家運動訓練員協會運動營養專家

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