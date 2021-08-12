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準到爆！愛喝的「飲料口味」竟偷偷洩漏你心裡住著哪種小惡魔

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／Unsplash）

▲平時拿在手上的飲料，竟然洩漏了你的腹黑特質？快來測測看你心中的小惡魔吧！（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

在親切和善有禮貌的面具下，每個人多少都壓抑著一些不願面對的腹黑特質，但其實從平時愛喝的飲料口味上，就默默地透露出你的內心住著哪種小惡魔，小小測驗不但了解自己，也可以偷偷觀察身邊的朋友和喜歡的人，快趁夏天必喝消暑飲品的時刻，一起來測試看看，以下5款茶你最愛哪一種呢？

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

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選好了嗎？準備來揭曉答案囉～～

選擇茉莉蜜茶的你心裡住著…
【固執小惡魔】

在你事必躬親熱心積極的外表下，有著與外表不符的老靈魂，事事都有各種堅持和儀式感的你，一旦習慣了就不喜歡改變，在朋友間你也總是最後一個接受新鮮事物。

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

▲讓經典的茉莉及蜂蜜香氣療癒你有點老派又渴求經典的味蕾！

選擇茉莉柚茶的你心裡住著…
【過動小惡魔】

無論你多努力隱藏，相信你身邊的人都已經發現你的過動體質，運動、跑趴、吃美食，有空絕對閒不下來，雖然總是閃耀的焦點人物，但小心身邊的朋友跟不上你的體力喔！

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

▲讓橘柚酸甜的香氣，舒緩你過動的神經，停下來享受當下的美好！

選擇芭樂檸檬綠的你心裡住著…
【叛逆小惡魔】

平常看似能掌控大局的你，其實骨子裡有股不甘於平凡的傲氣，總是在緊要關頭做出跌破大家眼鏡的選擇，小心太過叛逆可是會給身邊的人帶來困擾的喔！

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

▲讓芭樂檸檬綠新奇的口感，滿足你求新求變的叛逆味覺！

選擇格雷冰茶的你心裡住著…
【傲嬌小惡魔】

在你看似隨和的外表下，其實對任何事物都有相當嚴格的標準，你很會隱藏你真正的想法，無論喜歡或討厭都不會直說，只有你自己知道你心裡的那把尺，要討你歡心簡直難上加難！

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

▲蘋果／柳橙加上伯爵茶飽滿的香氣，多層次的口感征服你的挑剔！

選擇蘋果紅茶的你心裡住著…
【情緒化小惡魔】

大家對你的印象應該是優雅又有氣質，但你其實是個相當情緒化的人，看新聞也能哭成淚人兒，萬一有人踩到你的地雷，湧上來的脾氣連你自己也控制不了，小心不要被情緒漩渦左右你的生活囉！

▲▼愛喝的「飲料口味」測出你心裡住著哪種小惡魔。（圖／業者提供）

▲茶湯和富士蘋果完美融合，馥郁的果香氣讓你時刻維持優雅好心情。

夏日炎炎，經常需要來瓶冰涼的飲料消暑解渴，無論你喜歡哪一種口味，都別忘了走到哪都能輕鬆喝到的茉莉茶園隨時陪在你身邊，征服你心中的小惡魔！在酷熱的天氣中，想要多喝幾瓶降降溫也沒問題，各大便利商店早就準備好優惠，快筆記！

• 7-11即日起-08/25 茉莉茶園指定商品都有飲料戳戳樂活動。
• 全家即日起-09/07 茉莉茶園指定商品都有第二件六折活動。
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※本測驗純屬娛樂，偶爾腹黑一下也很Chill，唯有懂得欣賞自己並堅持做自己，才能活出屬於你自己的魅力！

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