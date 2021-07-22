喝它胖3倍！「4種早餐飲品熱量」曝光　營養師：加糖更可怕

▲早餐飲料選擇多，熱量也大不同。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者許若茵／台北報導

你早餐是喝咖啡、奶茶，還是鮮奶呢？營養師余朱青在粉專「余朱青 Julie 營養師」提醒，早餐飲品可能就是肥胖關鍵！搭配不同飲料，熱量就大不同，像是一杯無糖豆漿與一杯無糖的米漿熱量就相差3倍，若加了糖更可怕，到底喝什麼最好？怎樣喝最健康？她也提供幾點建議供民眾參考。

余朱青整理了四款常見的早餐飲品，她指出，每杯無加糖的豆漿僅有54大卡，換算熱量大約等於1/5碗飯；其次為低脂鮮奶，有120大卡，約等於2/5碗飯；接序為調味乳，有130～150大卡，約為半碗飯。而熱量最高的竟是還沒加糖的米漿，一杯就有180大卡，相當於2/3碗飯，且相較熱量最低的豆漿就相差了3.3倍。

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▲早餐飲品熱量比較圖。（圖／余朱青提供）

她解釋，無加糖的豆漿含有豐富的鈣質、蛋白質與纖維質，鮮奶也可以提供人體蛋白質、鈣質、維生素B群以及乳糖，或是無糖的優酪乳都是很好的選擇；米漿則可以含有碳水化合物與好的油脂，但要注意米漿加糖熱量就會相對較高。

余朱青透露，最不建議民眾喝調味乳，像是常見的果汁、巧克力調味乳都會額外調味，並加入比較多的糖，讓鮮乳的比例降低，含糖量也會過高。針對近幾年風行的燕麥奶，她認為可以嘗試，但也要注意燕麥奶中是否有再額外加糖調味。

此外，國人早餐也常喝奶茶或咖啡，余朱青認為若是加鮮奶問題不大，但若是使用奶精，不僅脂肪與熱量比較高，對於有心血管疾病的民眾也不好。她提醒，成人一天最多可攝取300毫克咖啡因，一般市售大杯咖啡就含有200毫克咖啡因，「喝2杯就會超標」。

她也提到，要特別注意的是，許多人會喝咖啡或喝茶來提神，但過量會過度刺激神經，反倒影響夜間的睡眠品質，且咖啡中的咖啡酸與茶中的茶鹼會影響鐵質吸收，民眾還是適量就好，也不要喝過濃的茶或咖啡。

早餐飲品選擇百百種，究竟該怎樣選最好？余朱青也提供了3個原則：

1.不喝含有太多添加物的飲品

2.不喝含糖量過多的飲品

3.不喝熱量太高的飲品

她表示，早餐是一天當中的第一餐，要吃最健康、營養濃度最高的食物，但也要注意不能吃過飽，若完食4小時後還沒有飢餓感，就代表早餐「吃太多、太油膩，沒吃對食物」，若是出現吃飽就愛睏、精神不濟，則代表早餐攝取的含糖量過高，應選擇原型食物減輕對身體的負擔。