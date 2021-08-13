KID「變老」體力照樣超狂、峮峮童顏萌爆　社群秀「光泉豆漿」hold住健康

▲疫情居家工作，整天宅在家暴食又沒運動，讓不少民眾體態走樣還伴隨三高風險。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

近來許多人的作息因應居家辦公有了改變，整天宅在家躺床上、窩沙發活動量驟減，加上工作焦慮、全天候照顧小孩壓力大等，都讓人忍不住搜刮家中零食櫃，狂點外送喝手搖，盲目爆食又沒運動的發懶生活，讓許多人變身「肥宅」，體重狂飆的結果就是整個人腫了一圈、外表更顯老，還擔心三高問題跟著找上門。不少藝人、網紅也因為防疫長時間待在家中，打發時間邊玩外貌特效邊喝豆漿，提醒自己注重身材管理和健康保養的重要性，避免成為「體態受災戶」。

像是金鐘綜藝外景實境遊戲節目主持人「KID林柏昇」，節目上為了闖關超拚的模樣讓他得到「瘋面仔」的封號，也給觀眾留下深刻印象，私下的他也很愛上山下海到處「趴趴造」，能夠做到這些沒有好體力怎麼行？所以現在的他很重視身體保養，宅在家期間，他發現了營養補充聖品時，也特地在臉書發文「好康逗相報」：「我本來就超級愛喝豆漿，這段時間在家發現這款光泉高鈣鮮豆漿，是全國第一瓶雙認證的豆漿，一天一瓶就能夠幫你調節血脂、補充鈣質。如果要攝取蛋白質，也可以選擇光泉特濃5.1豆漿，蛋白質5.1g/100mL，太讚了啦～開心～」KID在po文裡還附上一張「可愛老KID」的特效圖，笑說就算老了還是想當個「冒險王」，體驗不一樣的生活，為了實現這個夢想，在忙碌生活中他更追求身體的健康，「這樣才可以沒煩惱的到處玩。」

▲KID在臉書透露他超愛喝豆漿來維持身體最佳狀態。（圖／翻攝自KID臉書）

而擁有70萬粉絲追蹤的知名健身YouTuber「健人蓋伊」表示，疫情期間，閉關的慌時，偶爾會想自己老年是什麼樣子，除了立志會活到老健到老外，更附上自己老健人的特效照。而要當一個老健人，必須從年輕就要保持運動習慣外，休息以及營養的補充也很重要，例如日常所需、「健人」必備的蛋白質，可以透過喝光泉特濃5.1無加糖濃豆漿以及光泉特濃5.1無加糖濃黑豆漿來補充，還能從中獲得膳食纖維；po文底下也有網友跟著推「每天必喝聖品+1」、「這個豆漿我超愛！身為vegan（素食者），這是很棒很方便的蛋白質攝取來源」。

▲健身YouTuber蓋伊最近秀出他的特效變老照，被粉絲大讚老了還是超帥的他也不忘提醒大家應該從年輕就要培養運動和飲食的好習慣。（圖／翻攝自蓋伊臉書）

最後還有超高人氣的啦啦隊女神「峮峮」，則是秀出「童顏濾鏡照」，表示好想一直保持童顏，並且跳啦啦隊跳到80歲，因此也是要從現在開始好好維持運動習慣及身體的保養。峮峮會在運動或跳完啦啦隊之後攝取蛋白質增加營養，因為忙碌所以簡單就能在超商買到的「光泉特濃5.1豆漿」，就成為她輕鬆攝取膳食纖維和蛋白質的好幫手；無加糖濃黑豆漿更有源自黑豆的鐵質，營養更豐富。峮峮po文除了分享臉頰澎澎的超Q「童顏濾鏡照」外，更和粉絲約定好一起照顧好身體，保持童顏一直可愛下去。

▲透過光泉特濃5.1豆漿補充營養的峮峮，在鏡頭前總是給大家充滿活力朝氣的形象。（圖／翻攝自峮峮IG）

光泉機能性豆漿提供了不同的營養功能讓消費者選擇，「光泉特濃5.1無加糖濃豆漿」以黃豆現磨，100ml 5.1g蛋白質和1.3g膳食纖維，「光泉特濃5.1無加糖濃黑豆漿」則由100%全黑豆製成，更提供了源自於黑豆的鐵質與高纖。另外，光泉近期新推出的「高鈣鮮豆漿」為全國第一瓶雙認證豆漿；第一項認證為調節血脂功能，每天連續喝8週以上即可幫助降低血中總膽固醇、血中低密度脂蛋白膽固醇和血中三酸甘油酯；第二項認證為骨質保健功能，每天飲用14週以上可能有助於延緩骨流失、補充鈣質。光泉機能性豆漿不僅濃純美味讓人喝來滿足，同時還補足現代人經常缺乏的鈣及膳食纖維等各種不同的營養素。

▲日常所需營養素透過光泉機能豆漿輕鬆就能補充，高鈣鮮豆漿調節血脂功能：每日建議攝取量400毫升 ; 保健骨質功能：每日建議攝取量450毫升。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

看了明星網紅的照片也跟著「臉癢」想玩變臉特效嗎？不論對照片滿不滿意，把握當下進一步調整體態，絕對不會讓未來的自己後悔，宅在家照樣可以透過運動、飲食以及加碼機能型飲品，找回令人滿意的模樣，培養健康本錢隨時都能開始。