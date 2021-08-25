睽違13年！新加坡航空今復飛台北至洛杉磯　即起每週3班直飛

▲新加坡航空睽違13年，今復飛台北至洛杉磯航線。（圖／新加坡航空提供）

記者許維寧／台北報導

睽違13年之久，新加坡航空（新航）由台北直飛洛杉磯航班於今日（8/25）下午復飛首航，第一班直飛航班於台北時間下午5點46分自桃園國際機場（TPE）起飛，預計於美國太平洋時間下午3點20分抵達洛杉磯國際機場（LAX）。未來該條航線將提供每週三班服務。每週三、五及日下午5點50分自台北飛往洛杉磯；並於每週一、四及六的凌晨0點40分自洛杉磯飛往台北。



新加坡航空於2008年10月停止台北飛洛杉磯航線，本月初宣布，睽違13年之久將再度復飛。新航說明，由台北直飛洛杉磯的航班於今日下午首航，第一班直飛航班於台北時間今日下午5點46分，自台北桃園國際機場（TPE）起飛，預計於美國太平洋時間下午3點20分抵達洛杉磯國際機場（LAX）。



新航表示，該直飛航線將提供每週三班服務。SQ36航班於每週三、五及日的下午5點50分自台北飛往洛杉磯；SQ35則於每週一、四及六的凌晨0點40分自洛杉磯飛往台北。直航服務以空中巴士A350-900長程機型執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙座位。

A350-900特色包含更高的客艙高度、更大的窗戶、加寬的機身，以及可減緩時差的客艙照明，能提供旅客更舒適的飛行體驗。



新航台灣分公司總經理蔡建華表示，台北及洛杉磯間新航線的推出，展現新航在台灣重建並拓展航網的承諾。於此同時，新航將會繼續保持靈活及彈性，以把握任何在客運及貨運上的營收及成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到國際疫情影響，新航也說明，飛機客艙均經過徹底清潔，並加強公共區域及常接觸表面的消毒。飛行途中使用高強度消毒劑頻繁地清潔洗手間，每架飛機都配備了HEPA過濾系統，可濾除空氣中99.9％以上的懸浮微粒。在飛行中，客艙空氣每二到三分鐘換新一次。