洛杉磯藝術家融合卡通的立體主義風　疫情封閉生活造就「幽默」肖像

文/城市美學新態度

What a Long Strange Trip it’s Been (Him/Her) – Acrylic on linen over panel; 30″x 24‘’

洛杉磯藝術家 Robert Pokorny 通過融合卡通與立體主義風格的肖像作品,結合自己在疫情期間工作環境的體驗與感悟,描繪出包含囚禁的寓意、被壓抑的情感、不和與平衡共存的畫面。

▲RobertPokorny在工作室。(圖/Juxtapoz Magazine)

Robert Pokorny ,1969 年出生於美國加州,曾就讀於加州州立大學,現定居於洛杉磯。他是一位神秘、多產和難以定義的藝術家,能夠使用各種風格和技術進行創作,從簡潔線條到立體主義的描繪,一直到原始的插圖或者基於手勢的再現,他不斷探索創作可能性,並專注於完善從構圖到技術,再到表達的整體表現。在過去的一年半期間,由於疫情所導致的封閉生活,反而促使他發展出迄今為止最為完整的系列作品。

▲RobertPokorny工作室(圖/IG@robertpokorny)

在Robert Pokorny的肖像新作裡,他以白鬍子男性代表自己,並將妻子化身為白髮女性共同作為主角,藉由幽默和玩世不恭的方式探索了疫情時期的經歷,並融入了加州反文化運動和怪誕小說的元素。

原文連結:Robert Pokorny| 思考、凝视和吸烟

