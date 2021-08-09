洛杉磯藝術家融合卡通的立體主義風　疫情封閉生活造就「幽默」肖像

文／城市美學新態度

What a Long Strange Trip it’s Been (Him/Her) – Acrylic on linen over panel; 30″x 24‘’

洛杉磯藝術家 Robert Pokorny 通過融合卡通與立體主義風格的肖像作品，結合自己在疫情期間工作環境的體驗與感悟，描繪出包含囚禁的寓意、被壓抑的情感、不和與平衡共存的畫面。

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▲RobertPokorny在工作室。（圖／Juxtapoz Magazine）

Robert Pokorny ，1969 年出生於美國加州，曾就讀於加州州立大學，現定居於洛杉磯。他是一位神秘、多產和難以定義的藝術家，能夠使用各種風格和技術進行創作，從簡潔線條到立體主義的描繪，一直到原始的插圖或者基於手勢的再現，他不斷探索創作可能性，並專注於完善從構圖到技術，再到表達的整體表現。在過去的一年半期間，由於疫情所導致的封閉生活，反而促使他發展出迄今為止最為完整的系列作品。

▲RobertPokorny工作室（圖／IG@robertpokorny）

在Robert Pokorny的肖像新作裡，他以白鬍子男性代表自己，並將妻子化身為白髮女性共同作為主角，藉由幽默和玩世不恭的方式探索了疫情時期的經歷，並融入了加州反文化運動和怪誕小說的元素。

原文連結：Robert Pokorny| 思考、凝视和吸烟

（完整文章請看城市美學新態度）

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