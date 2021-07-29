洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

▲洛杉磯上月發生爆炸案，竟是拆彈小組「算錯」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／綜合報導

美國南洛杉磯上月發生破壞性爆炸，嚴重影響車輛、住宅及店家，造成17人受傷。近日，調查結果報告出爐，警長於19日證實該起案件屬「人為疏失」，拆彈小組技術人員高估了防爆卡車能收容的煙火重量。

據CNN報導，美國國慶日假期前夕，洛城警局接到匿名檢舉電話，稱某處居民在自家後院存放非法煙火，經警方查獲有280個M80炸藥和40個跟汽水罐大小的土製煙火，總重量估計在1.5至2.2公噸，嫌犯也坦承，為了在國慶日當天販售這批煙火，有機會大賺一筆，才囤放在家中。.

由於煙火是非法製造，使用及搬運上會有很大的風險，為了考量安全性，警方決定請拆彈小組來就地引爆。防爆車在過去10年中已使用41次，今年是第3次啟動，但結果不如預期，發生大規模爆炸，範圍波及到37輛車、22間住宅及13家店家，造成17人受傷，該區民眾緊急被疏散。

防爆車能安全地重複引爆15磅（約6公斤）的爆炸材料，一次性最高能引爆25磅（約11公斤）。半個月後洛杉磯警察局長麥克（Michel Moore）出面表示，本次技術人員確實遵循準則行動，分批估計裝入卡車的材料，單次重量為16.5磅（約7公斤），實際秤重發現竟超過42磅重（約19公斤）。

經警方深入調查，雖先前使用過多次也都沒有出現故障的紀錄，爆炸之前做好三階段的疏散，保持距離且實施多項安全措施，但人員算錯防爆車能承受的數量，導致車裡放入了超出負荷的炸藥，因此發生嚴重意外，屬人為疏失。