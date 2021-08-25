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高端死亡通報「比AZ、莫德納快」！黃子哲籲暫停施打：代價太高

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲高端疫苗23日開打，但目前傳出4人接種疫苗後猝死案例。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國產高端疫苗開放接種後第3日，接種後死亡與不良反應事件陸續通報中，相關事件是否與疫苗相關，也有待釐清。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，比較AZ與莫德納疫苗施打後的首例死亡通報時間，高端疫苗的死亡通報速度快到不可思議，呼籲指揮中心應先暫停施打高端疫苗，「人民當白老鼠的代價真的太高了。」

黃子哲24日在臉書表示，高端疫苗23日才開打，24日就陸續傳出2起不幸的接種後死亡案例，一位是在桃園市的56歲陸姓作家，另一位則是新北市的39歲彭姓男子，這除了讓人感到遺憾外，更讓社會震驚，「因為若比較AZ與莫德納疫苗施打後的首例死亡通報時間，高端疫苗可說是「超英趕美」，速度之快令人咋舌，簡直不可思議。」

▲▼國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

黃子哲提到，台灣從今年3月22日開始施打AZ疫苗，雖陸續傳出有不良反應事件，但根據指揮中心公布的資料，一直到6月11日才有首例接種AZ疫苗後的死亡個案列入通報，當時累積施打人次也已經高達76.7萬。

另外在莫德納疫苗方面，台灣則在今年6月9日正式開打，直到7月3日才傳出有二起，分別在高雄及台南的年長者，在施打後不幸猝死的案例。黃子哲引述指揮中心公布最接近該日的統計資料，累計至7月5日，莫德納已經施打66.4萬劑。

黃子哲分析，AZ與莫德納疫苗分別在施打73天、26天後，才出現死亡案例，但反觀國產高端疫苗23日才開放接種，不過才1天也就是隔天隨即就有2例死亡，「而就算是計算施打劑次，高端昨天總計也不過施打了16.7萬劑，並沒有比前述的AZ與莫德納於發生首起死亡案例時多。」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子哲指出，高端疫苗23日才開放接種，隔天就傳出死亡案例。（示意圖／記者李毓康攝）

黃子哲認為，沒有疫苗是完美的，施打後也不可能完全沒有不良事件發生，即便是AZ與莫德納統計至8月23日，也分別有536人及117人通報疑似疫苗接種後的死亡案例，「但從施打後的首例死亡時間與疫苗接種數量來比較，國內的高端竟比英國的AZ及美國的莫德納發生得如此神速，這種『超英趕美』的衝擊，國人並不樂見，更無法接受。」

黃子哲直言，民進黨政府不斷灌輸高端使用次單位蛋白疫苗，甚至比國際的AZ、BNT、莫德納等疫苗更加安全可信，但高端在未經過三期臨床實驗便取得EUA，其保護力已經備受質疑了，「如今如果連最基本的安全性也無法令人安心，這樣的疫苗可以說是整組壞了了。」

黃子哲呼籲，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端疫苗，「要人民當如此危險的白老鼠，付出的代價真的太高了。」

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