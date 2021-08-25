高端死亡通報「比AZ、莫德納快」！黃子哲籲暫停施打：代價太高

▲高端疫苗23日開打，但目前傳出4人接種疫苗後猝死案例。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國產高端疫苗開放接種後第3日，接種後死亡與不良反應事件陸續通報中，相關事件是否與疫苗相關，也有待釐清。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，比較AZ與莫德納疫苗施打後的首例死亡通報時間，高端疫苗的死亡通報速度快到不可思議，呼籲指揮中心應先暫停施打高端疫苗，「人民當白老鼠的代價真的太高了。」

黃子哲24日在臉書表示，高端疫苗23日才開打，24日就陸續傳出2起不幸的接種後死亡案例，一位是在桃園市的56歲陸姓作家，另一位則是新北市的39歲彭姓男子，這除了讓人感到遺憾外，更讓社會震驚，「因為若比較AZ與莫德納疫苗施打後的首例死亡通報時間，高端疫苗可說是「超英趕美」，速度之快令人咋舌，簡直不可思議。」

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

黃子哲提到，台灣從今年3月22日開始施打AZ疫苗，雖陸續傳出有不良反應事件，但根據指揮中心公布的資料，一直到6月11日才有首例接種AZ疫苗後的死亡個案列入通報，當時累積施打人次也已經高達76.7萬。

另外在莫德納疫苗方面，台灣則在今年6月9日正式開打，直到7月3日才傳出有二起，分別在高雄及台南的年長者，在施打後不幸猝死的案例。黃子哲引述指揮中心公布最接近該日的統計資料，累計至7月5日，莫德納已經施打66.4萬劑。

黃子哲分析，AZ與莫德納疫苗分別在施打73天、26天後，才出現死亡案例，但反觀國產高端疫苗23日才開放接種，不過才1天也就是隔天隨即就有2例死亡，「而就算是計算施打劑次，高端昨天總計也不過施打了16.7萬劑，並沒有比前述的AZ與莫德納於發生首起死亡案例時多。」

▲黃子哲指出，高端疫苗23日才開放接種，隔天就傳出死亡案例。（示意圖／記者李毓康攝）

黃子哲認為，沒有疫苗是完美的，施打後也不可能完全沒有不良事件發生，即便是AZ與莫德納統計至8月23日，也分別有536人及117人通報疑似疫苗接種後的死亡案例，「但從施打後的首例死亡時間與疫苗接種數量來比較，國內的高端竟比英國的AZ及美國的莫德納發生得如此神速，這種『超英趕美』的衝擊，國人並不樂見，更無法接受。」

黃子哲直言，民進黨政府不斷灌輸高端使用次單位蛋白疫苗，甚至比國際的AZ、BNT、莫德納等疫苗更加安全可信，但高端在未經過三期臨床實驗便取得EUA，其保護力已經備受質疑了，「如今如果連最基本的安全性也無法令人安心，這樣的疫苗可以說是整組壞了了。」

黃子哲呼籲，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端疫苗，「要人民當如此危險的白老鼠，付出的代價真的太高了。」

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