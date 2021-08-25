企業捐贈攜帶式保冷箱　提供疫苗冷藏保存安全

▲大和事業股份有限公司捐贈攜帶式保冷箱100個，提供疫苗運送保存使用，由市長黃偉哲代表受贈，並頒發感謝狀予董事長陳秋明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



疫苗大量施打，運送所需的低溫保冷裝備也不可或缺，大和事業股份有限公司捐贈攜帶式保冷箱100個，提供台南市政府作為疫苗運送保存使用，25日捐贈儀式由市長黃偉哲代表受贈，並頒發感謝狀予董事長陳秋明，並感謝立委賴惠員及前立委郭俊銘引薦。



市長黃偉哲表示，謝謝大和事業股份有限公司在立委賴惠員及前立委郭俊銘居間介紹下，捐贈台南市政府100個攜帶式保冷箱，這是目前全世界效果最好的保冷箱，由於COVID疫苗大多需要2~8℃低溫保存，對於疫苗運送相當有幫助，尤其接下來BNT疫苗將到貨，需在非常低溫情況下運送，為確保疫苗運送至接種站過程保存溫度安全無虞，保冷設備至關重要。





立委賴惠員指出，台灣防疫最重要的目標就是盡快建立台灣的群體保護力，而現在第一劑的疫苗涵蓋率已達4成，但隨著其他變種病毒的延燒，除了提升第一劑疫苗涵蓋率也需為民眾接種第二劑疫苗超前部署才能確實保護民眾的健康；而即將到貨的輝瑞（BNT）疫苗本身保存條件較為嚴苛，如何進一步有效率安排疫苗施打，冷鏈運輸及保存將會是關鍵，這次非常感謝陳秋明董事長的用心，為台灣疫苗冷鏈運輸網的供應一份力。



黃偉哲說，面對全球嚴峻的COVID-19新冠肺炎疫情，疫苗被視為人類恢復正常生活的重要解方，在政府、民間共同努力之下，AZ、莫德納陸續到貨施打，國產「高端」疫苗也在通過國內緊急使用授權（EUA）後正式量產，於本週起開始施打，未來還有輝瑞(BNT)等疫苗也將到貨。由於COVID疫苗大多需要2~8℃低溫保存，為確保疫苗運送至接種站過程保存溫度安全無虞，保冷設備至關重要。



衛生局進一步說明，因應疫苗冷藏保存的需要，大和事業股份有限公司董事長陳秋明主動發起捐贈，籌措數百個日本「Daiwa攜帶式保冷箱」，提供疫苗運送保存使用，25日捐贈台南市政府100個攜帶式保冷箱，數量為單一縣市最多。

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