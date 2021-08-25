南投市萬噸垃圾發臭！代燒機組歲修　市長要求縣環保局公平去化

▲南投市垃圾堆置臭味問題嚴重，市長宋懷琳帶領里長前往縣府環保局抗議。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣內沒有垃圾焚化爐、近期又逢外縣市焚化爐歲休，導致南投市垃圾掩埋場近期堆置量高達上萬公噸，市區瀰漫臭味問題嚴重；南投市長宋懷琳今赴縣府環保局陳情抗議，要求積極去化垃圾，環保局承諾未來會依人口比例分配垃圾外運量，也會與清潔隊共同努力緩解臭味。

南投市長宋懷琳今天上午帶領里長、市民代表和縣議員等多人前往縣政府前進行抗議，希望縣府能處理垃圾堆置和臭味問題，縣府環保局長方信雄也出面接受陳情書。

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▲南投縣府環保局長方信雄承諾將依人口比例分配垃圾外運量。（圖／南投市公所提供）

宋懷琳表示，近日常有民眾在「南投人聊天室」臉書社團反映市區瀰漫著垃圾的酸臭味，起因是其他縣市焚化爐進入整改期，南投縣可外運焚化的垃圾量降低，南投市垃圾運不出去，掩埋場暫置垃圾不斷堆積達到1萬公噸頓，即使環保局已將垃圾逐步打包穩定化，過程中環保局及清潔隊也進行除臭消毒，仍不免有臭味逸散情形。

宋懷琳認為，其他鄉鎮垃圾可以完全外運、無須堆置，人口最多的南投市卻越堆越多，希望垃圾外運量可以依照各行政區人口比例、公平分配；方信雄允諾將增加南投市的垃圾外運量，並規劃未來運用技術將打包的垃圾製成燃料棒、讓垃圾變能源，也會努力降低現階段最重要的垃圾臭味問題。



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