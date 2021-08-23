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宜蘭拚環保！拿鐵鋁玻璃罐等分類回收物　免費兌換廚餘有機培養土

▲▼宜蘭民眾拿鐵、鋁罐等回收物，即可兌換有機培養土。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭民眾拿鐵、鋁罐等回收物，即可兌換廚餘有機培養土。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府將日常生活中所產生的廚餘，經由有機廢棄物處理廠處理，製成有機培養土讓民眾以資源回收物兌換使用，縣長林姿妙強調，有機培養土取之於民，用之於民，將廚餘變成沃土黑金，可以種菜又可以種花，民眾僅需以資源回收物即可兌換，真是一舉兩得，但仍請民眾惜食減量，在家烹調吃多少煮多少，在外用餐吃多少點多少，吃不完打包帶走，落實綠色飲食，減少廚餘產生量。

▲▼宜蘭民眾拿鐵、鋁罐等回收物，即可兌換有機培養土。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭環保局表示，日常生活中所產生的廚餘，包含剩菜、剩飯、蔬菜、果皮等，如併同一般垃圾倒入焚化廠，因廚餘含有高濃度水份，將使垃圾焚化時的能源效率無法充份發揮，另由於廚餘含鹽量偏高，不利於焚化爐系統之戴奧辛控制，故確實做好廚餘分類回收將有助於提升焚化效率及減少空氣污染。

為此，環保局將回收之廚餘經由有機廢棄物處理廠處理，製成有機培養土讓民眾以資源回收物兌換使用。民眾可攜帶指定資源回收物兌換1包10公斤裝之有機培養土，每人限量5包，兌換地點於宜縣各鄉鎮市清潔隊與社區資源回收站共41處，兌換時間以各處開放時間為主。

縣長林姿妙指出，因熟廚餘內含豐富有機物，具有再利用價值，以往宜縣只有養豬一途，故上任後即責請環保局研議並向中央申請補助款，設立｢宜蘭縣有機廢棄物處理廠」，以增加熟廚餘處理管道，推動有機資源永續循環，熟廚餘分類回收再利用政策。

環保局長黃政釧表示，新設之有機廢棄物處理廠以高速發酵之技術僅需約15日即可將將廚餘製成堆肥成品，有別於有別於傳統堆肥廠需2個月才可製成成品，大幅縮短製成成品之時間，且有機培養土經檢測，符合行政院農委會雜項堆肥（品目編號 5-11）之標準，且經農民試用成效良好。

資源回收物重量或數量兌換1包10公斤裝有機培養土之量（如需兌換第2包重量及數量將以倍數計算）如下：

鐵罐5公斤、鋁罐3公斤、手機1隻、鍵盤1個、螢幕顯示器1台、可攜式電腦（含筆記型電腦和平板）1台、玻璃容器5公斤、寶特瓶2公斤、乾電池2公斤、燈泡燈管2個、電腦主機1台
、農藥瓶及一般環境用藥容器5瓶。

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關鍵字：

宜蘭環保局廚餘有機培養土兌換

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