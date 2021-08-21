自家魚塭養垃圾！國有地2公頃也遭殃　他被命清運：卡車得跑千趟

▲田寮區多筆土地遭傾倒事業廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市環保局在2020年3月接獲舉報，田寮區有多筆土地遭棄置廢棄物，檢警介入偵辦，查獲何姓男子勾結4家業者，載運營建廢棄物、廢木材等棄置，面積多達2公頃。環保局依法對4家業者分處70萬2000元罰鍰，並廢除清除許可證。

環保局表示，何姓男子自2019年起，就與清理業者勾結，容許再送各種廢棄物到自家魚塭，另還有他人的私有地、國有地，也都被他當自家土地使用，掩埋各種廢棄物，造成環境汙染。

▲國有地遭傾倒廢棄物，環保局人員於現場開挖。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局接獲舉報後，彙整現場載運廢棄物車輛軌跡並跟監蒐證，將業者不法事證移送橋頭地檢署偵辦。8月17日針對高雄市4家涉案業者執行搜索，發現業者載運營建廢棄物、廢木材及廢樹枝等，到田寮區多處土地棄置，依違反廢棄物清理法第31、41及42條重罰70萬2千元，並廢止清除許可證。

▲廢棄物面積約有2公頃，恐得出動上千車次大卡車載運。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局表示，依現場遭傾倒廢棄物面積來看，約有2公頃，恐需上千車次大卡車載運；後續將持續巡查，並依廢棄物清理法第71 條規定函命業者限期清理，同時請地檢署審酌行為人實際清理情形，做為判刑之依據，以督促業者儘速清理。