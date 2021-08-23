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蘇揆視察桃園養豬場　環保局：高溫蒸煮不合格一律開罰

▲蘇揆視察桃園養豬場

▲行政院長蘇貞昌視察桃園市大園祥興養豬場。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內首度查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，疑似流入市面，引發各界關注。行政院長蘇貞昌23日視察桃園市大園祥興養豬場，市府環保局表示，為預防非洲豬瘟，今天動員58位稽查人員，完成166家廚餘養豬全面查核廚餘蒸煮作業，必須蒸煮逾90度一小時，只要發現未達標者，至少罰6,000元以上300萬元以下罰鍰，仍不改善者禁用廚餘。

蘇院長表示，已離牧或已轉型飼料飼養的畜牧場，不得再以廚餘飼養豬隻。環保局清潔隊收受的廚餘，要確實追蹤管控去處流向，不得載去不合法的養豬場。目前警政單位已全面清查走私肉品，清查出的肉製品要全數消毀。請農委會將檢驗報告及相關查獲走私的資訊照會各地方縣市政府，共同負起責任防疫。▲蘇揆視察桃園養豬場

▲廚餘必須蒸煮逾90度一小時。（圖／環保局提供）

環保局長呂理德指出，自2019年2月至今年7月，針對轄內166再利用檢核養豬場定期稽查作業，累計至今年7月共稽查1645場次，處罰23埸次，並配合行政院環境保護署「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，環保對全桃園市廚餘養豬場進行查核，每車組均配帶紅外線溫度感測器，直接到現場量測蒸煮溫度，要求養豬戶做好廚餘再利用上網申報及記錄蒸煮情形，蒸煮中心溫度應至少90℃，且須持續1小時以上，從養豬的源頭做好嚴格把關。▲蘇揆視察桃園養豬場

行政院長蘇貞昌抵桃園視察祥興養豬場，由農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬、桃園市副高安邦、農業局長郭承泉、環保局長呂理德等人陪同，市長鄭文燦有要務未到場。

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