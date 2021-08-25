高雄回收車路上突悶燒起火！原因找到了　滿地垃圾噴一地臭爆

▲高雄垃圾車突然燒起來。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛資源回收車24日晚間在鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，不明原因突然起火燃燒，消防隊緊急出動6車13人前往搶救。高雄市環保局追查發現，是因為有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，才起火燃燒，若未依規定進行回收，將可開罰1200元至6000元。





▲高雄垃圾車突然燒起來，緊急將車斗垃圾倒出灑水降溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市消防局24日21時15分出動6車13人搶救在路上燃燒的垃圾車，第一時間現場回報後車斗冒煙，並緊急將車斗垃圾倒出灑水降溫，所幸21時45分火勢順利撲滅，現場無人員受傷。

環保局昨深夜追查原因，發現是民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。環保局科長陳偉德表示，該輛回收車屬於壓縮式資源回收車，第一時間冒火悶燒，同仁也緊急把車斗全倒出來，把裡面的回收物排出，在地面上就發現燒焦的高壓瓶罐。

環保局強調，民眾回收時會疏忽不小心誤放高壓瓶罐，呼籲丟棄前一定要把高壓氣體清空，若遇到壓縮式資源回收車，切記要另外交付給清潔隊員；若是開放式資源回收車，基本上還是要先把氣體排空再交付。





▲高雄一輛垃圾車開在路上，突然冒煙燃燒。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於是否追查亂丟棄瓦斯罐的回收人？環保局表示，民眾丟完垃圾通常都馬上離開，一包包回收物混入，也難發現是誰，不過，若沒依按照規定去做回收分類的話，將可開罰1200元至6000元。

▲環保局深夜抓到「兇手」。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局強調，未用完瓦斯罐常因運輸過程中碰撞、摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，造成資收車或是資收場進行燜燒，除造成機具損害，亦有可能危及基層工作人員安全。

民眾回收高壓瓶罐時，如：瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出，再丟到資收物中，並於回收時提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。