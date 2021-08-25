反對亂加碼紓困金　柯文哲預測：再幾個月會出現通貨膨脹

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市是否跟進其他縣市祭出紓困加碼，台北市長柯文哲25日在北市防疫記者會上表示，不管發多少錢，每個縣市都不一樣是不對的，所以不管如何，在紓困、振興上，中央要有規範。他也直言，亂加碼結果是，可以預測大概再幾個月，台灣會很明顯出現通貨膨脹，每個縣市再普發的話，通貨膨脹會更嚴重。

在25日北市防疫記者會上，柯文哲被問到是否跟進各縣市加碼發現金？他回應，這是民主政治的困擾，理性地講，先後順序是防疫、紓困，再來是轉型，在紓困部分，應當是針對有需要的人給錢，如果紓困普發現金，這就有問題，「那些年所得超過5百萬的，你發5千塊給他幹什麼？」紓困要精準紓困，像失業、中低收入、繳不出水電費，這就要紓困。

「振興就是另外的問題。」柯文哲指出，其實拿到經濟學上討論，大家都知道怎麼做，但拿到民粹的民主政治，有選票壓力，現在發5千塊給你，你會不會很高興？廢話當然會高興，但問題是...。

話還沒說完，柯文哲直接跳到營造成本增加14％的議題。他說，過去1年營造成本增加14％，所以北市現在北市要重新檢討北市重大工程預算，例如鋼筋就增加56％，建築物的鋼鐵成分越高，成本就越高，所以現在大部分工程都要追加預算。

柯文哲預言，明年全台灣有關工程法律糾紛一定一大堆，因為成本突上升，但預算都編好了，如果是私人企業還好處理，但公共工程都事先編好預算，所以現在台北市府已經把這當重要議題處理，否則明年一定亂七八糟、法律糾紛一大堆。

接著，柯文哲總結，不管發現2千、5千，每個縣市不一樣，它（政策）一定是不對的；不管有錢跟沒錢都發一樣，又是發什麼意思的？這些都是問題，紓困跟振興中央還是要有規範，不然大家一直加碼，而亂加碼的結果是，「我現在都可以預測」，大概再過幾個月台灣會很明顯看到通貨膨脹，每個縣市政府再普發的話，通貨膨脹會更厲害。