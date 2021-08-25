快訊／北市宣布：9月1日起可以戴口罩「打籃球、排球」

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前原本決定，8月24日要開放籃球、排球等體育項目，台北市副市長蔡炳坤和台北市體育局也證實，但被外界曝光後，台北市長柯文哲臨時喊卡。事隔一週，蔡炳坤25日宣布，確定9月1日開放籃球、排球、手球等3項運動項目。

台北市政府25日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並針對9月1日開放籃球場與公園體健設施、3人接種高端疫苗後死亡、傳150萬劑BNT最快8月底抵台、9月中小學開學防疫指引、生育獎勵金第三胎加碼5000元挨批等議題做回應。

蔡炳坤25日於防疫記者會中表示，9月1日增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目，場館營運及舉辦相關活動、比賽須符合北市運動指引；但呼籲無論在學校球場或社區球場，務必要做好防疫工作，尤其球類在運動上會稍微激烈，請大家盡可能把安全距離或防護措施做好，鼓勵運動，但得留意自身衛生。

柯文哲也提及，8月26日起開放台北市體健設施，不過小孩的運動設施目前仍關閉，先開放大人的部分，並要全程戴口罩、勤洗手，維持室外1公尺以上社交距離，設施每天消毒2次，若有確診足跡，該公園所有設施暫停開放3天消毒，「疫情趨緩，還是要一步步解封，怕大家一下子興高采烈忘記危險，所以要小心。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）