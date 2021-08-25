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BNT標籤還是有「復必泰」字樣　柯文哲：既有今日何必當初？

記者袁茵／台北報導

外傳鴻海集團創辦人郭台銘採購的150萬劑BNT疫苗將於8月底前到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，但由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台。針對日前BNT被質疑進貨速度慢，就是因為合約字詞有疑慮，然而最終仍有「復必泰」字樣，台北市長柯文哲就說，繞了一圈又回來，「既有今日何必當初？」

陳時中今天回應，之後來台的BNT疫苗標籤印有「復必泰」字樣，由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台，進來還是要經過食藥署封緘檢驗，達到要求才能開放使用。

但過去BNT疫苗被質疑進貨速度慢，卡關原因為合約字詞有疑慮，被問到如果最後還是有「復必泰」字樣，是否覺得台灣繞了一大圈？對此，柯文哲也回應，其實老百姓關心的是瓶子裡面的疫苗，不是瓶子外面的標籤，「對啦！又繞了一圈回來，所以最後評語，既有今日何必當初？」

台北市政府25日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並針對9月1日開放籃球場與公園體健設施、3人接種高端疫苗後死亡、傳150萬劑BNT最快8月底抵台、9月中小學開學防疫指引、生育獎勵金第三胎加碼5000元挨批等議題做回應。

▼即將來台的BNT疫苗標籤可能印有「復必泰」字樣。（圖／CFP）

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

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