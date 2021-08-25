南鐵居民北上赴黨中央陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

▲南鐵拆遷。（圖／翻攝Facebook／黃春香）



記者陶本和／台北報導

抗爭多年的台南鐵路東移案，近300名警力在20日凌晨突襲，將60多位抗爭者逐一抬出，相關團體25日下午也預告前往民進黨中央抗議。對此，民進黨表示，尊重並理解拆遷戶的心情，會協助轉達相關意見給有關部會。

抗爭多年的台南鐵路東移案，日前300名警力在20日凌晨突襲，將60多名抗爭者抬出，而昨日美麗華工20人會前往總統府前抗議政府紓困資方，2人因衝撞警方遭移送法辦。

對此，民進黨黨內人士表示，對於南鐵居民的陳抗行動，民進黨尊重並理解拆遷戶的心情；同時，亦理解台南市民對此重大公共建設的期待。

民進黨表示，台南鐵路地下化係屬地方重大公共建設，民進黨雖非主管機關，但作為執政黨會持續積極協助將其訴求轉達給相關部會，並請有關部會重視居民心聲；盼為拆遷戶後續權益持續對話。

另外，由於相關團體將前往民進黨中央抗議，民進黨發言人顏若芳受訪表示，由於疫情持續二級警戒，民進黨每週三中常會以視訊會議方式進行已有兩個多月，今日下午主席蔡英文及其他中常委們皆以視訊方式開會，並未在黨中央，不過民進黨尊重團體的訴求，協助轉達相關意見給有關部會。

▼南鐵半拆戶黃春香行政院陳情抗議。（圖／記者黃國霖攝）

