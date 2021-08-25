焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

▲焦糖哥哥陳嘉行不滿何景榮在臉書對他的評論，自訴提告加重誹謗，本案將於9/29宣判。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

記者羅志華／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行不滿社會學教授、前民眾黨立委參選人何景榮，於臉書指他在餐廳經營糾紛中對合夥人霸凌、公審，又暗指他在皇家牛肉麵事件中，影射店家用美國萊牛「鬥爭同業」，自訴提告加重誹謗，何景榮否認犯罪，認為都是依客觀事實評論，並表示先前釋出善意要與焦糖和解遭拒，本案將於9月29日宣判。

何景榮於2020年7月間，見焦糖在與新住民合夥人丁玫卿的糾紛中，痛罵對方「X女人」，又上節目控訴對方「說的都是假的」，於臉書批評焦糖在「公審、霸凌」，以公眾人物身分欺負新住民姊妹，又於蘇震清貪汙案爆發時，PO文「被權勢、利慾所薰心的糖，最終只剩下薰到焦的心」，並於11月時，再發表「陳姓合夥人仗著黨政關係良好，影射牛肉麵同業使用美國萊牛，控告弱勢新住民合夥人」，種種言論讓焦糖憤而提告。

▲何景榮認為，無論在焦糖的餐廳經營糾紛、皇家牛肉麵事件上，都是依客觀事實評論，否認涉犯誹謗。（圖／翻攝自Facebook／老師雞何景榮）

何景榮委任律師質疑，焦糖是因要代表民進黨參選，才會對曾代表民眾黨參選的何景榮提告，而何景榮不僅皆依客觀事實評論，內文也沒明確提及陳嘉行，認為陳嘉行不去提告發文下講他的留言，反倒來告何景榮是對號入座。

焦糖委任律師表示，提告前曾發律師函請何景榮更正內文、道歉，因未獲正面回應才提告，若真是因政治動機告人，根本不必這麼麻煩，而PO文中雖未明指陳嘉行，但何景榮也沒在留言提到焦糖時澄清，顯然就是針對焦糖批評，並認為何景榮犯後態度不佳，建請法院從重量刑，焦糖則認為依法量刑即可。

何景榮表示，焦糖發來的律師函中，只要求他刪文、道歉，沒有明指哪邊錯誤，而他未來也不打算再選，希望焦糖別再因政治動機告他，且先前調解時釋出善意，想以雙方發表共同聲明澄清誤會的方式和解，卻遭對方拒絕，懷疑對方提告並不單純為回復名譽，本案將於9月29日宣判。

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