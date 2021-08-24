電話找金主！肉粽歌王兒子缺很大：姐仔借我35萬　議員親曝真相　

▲楊婦接獲自稱「郭議員」的人士來電，表示要借35萬周轉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員郭建盟的死忠鐵粉，60多歲的楊姓婦人接獲自稱「郭議員」來電，表示要借35萬來幫選民服務，楊姓婦人不疑有他，前往銀行要匯款時，幸好被女兒發現及時阻止，而經再次求證郭建盟本人，確定根本就是詐騙電話。

「姊啊，我是郭議員！」23日詐騙集團成員假冒高雄市議員郭建盟，向楊婦說「拍謝，拜託你借我35萬，過幾天還你。」她以為議員遇到困難，而且通話品質也很差，雖然電話跟郭建盟的手機號碼不太一樣，楊姓婦人還以為郭建盟換了電話，當下也沒想太多，立馬前往銀行要援助郭建盟，就在這個時候，楊姓婦人的女兒殺出大喊「等一下」。

▲楊姓婦人接獲自稱郭議員來電，表示要借35萬周轉，婦人前往派出所報案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女兒覺得怪，所以請楊姓婦人再打一次電話跟郭建盟求證，「議員，你遇到什麼困難，需要35萬，我目前只有20萬元可借給你。」郭建盟聽到後一頭霧水，楊姓婦人繼續說，「你剛才打電話給我說，姊啊，我是郭議員，拍謝，拜託你借我35萬付工程款，匯到我銀行帳戶，後天請助理還你。」

郭建盟聽完，驚覺詐騙集團假冒他名義，到處跟選民借錢，憂心支持者受騙，請楊姓大姐先封鎖男子電話，並且協助她向前金分駐所報案，警方正在調查當中。