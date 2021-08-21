柯文哲譴責民進黨「又亂又鬧」　指丁怡銘牛肉麵案挑起萊牛爭端

記者蘇晏男／台北報導

台北地檢署日前不起訴前行政院發言人丁怡銘的牛肉麵風波，讓萊豬萊牛爭議再次浮上檯面。對此，台北市長柯文哲20日再譴責民進黨，明明源頭管理、明白標示就可解決問題，卻製造爭端來鞏固支持者的心態與精神；政治不是這樣搞的，政治是要讓國家團結，而不是分裂。而副市長黃珊珊則表示，台北市做的是非萊專區，是捍衛人民選擇的權利，希望政府讓人民搞清楚有無萊劑有這麼困難嗎？

丁怡銘去年在行政院會上，直指新北市「皇家傳承」牛肉麵店使用萊劑美牛，業者則秀檢驗合格報告澄清，丁因此被控違反《食安法》與散播不實資訊；不過，北檢查出業者使用的牛肉，在飼養過程的確餵食萊劑飼料，因此不起訴丁怡銘。

昨柯文哲對此議題表示，進口牛肉是合法進口，就算牛以前有吃過萊劑飼料，也代謝掉了。接著，此番話就被解讀成若萊牛沒問題，萊豬就沒問題，甚至有議員建議柯文哲反對萊豬公投。

對此，柯文哲20日下午在北市防疫記者會上表示，「這件事情我要譴責民進黨」，當時他到行政院是很好心地講說，不管萊豬或萊牛，用科學就可以解決，所以當時提出源頭管理、明白標示兩原則。萊克多巴胺在瘦肉精裡不是最便宜的，但是是代謝最快的，血中濃度大概4小時就會降一半。

柯文哲指出，進口國有權利要求出口國在屠宰前三天停藥，在在契約裡要求，凡要賣到台灣，不管豬牛，有用萊劑的就屠宰前三天停藥；此外，就算在停藥三天的條件下，也要求要標示清楚，因為有人不管萊劑濃度多低都無法接受，甚至有環保人士認為給動物餵食萊劑就是違反動物權。

柯文哲強調，源頭管理、明白標示，要買就買，這樣問題就解決了，當時自己是以作為一個醫生、科學家的身分，很好心地到行政院說明，且還是自己寫說明書，結果一踏出行政院，就遇到冠軍牛肉麵事件。

「我為什麼對於這件事情會對當前台灣政治非常不喜歡，」柯文哲強調，用理性務實科學的方式，就可以解決很多爭議，不曉得民進黨要挑起爭端搞一個公投？又亂又鬧，製造爭端鞏固支持者的心態與精神。他批評，政治不是這樣搞的，政治是要讓國家團結，而不是分裂。

針對北檢不起訴丁怡銘，黃珊珊昨則說，公開不起訴書內容很罕見，政治人物搞政治操作就衝著我們來，請放過無辜店家，黃珊珊在記者會上說明，市長講很清楚，北市府並非反萊豬，而是要求源頭管理、明白標示，意思是，零檢出就放在零檢出的地方，檢出但味超標，就放在有含萊劑的區域；台北市做的是非萊專區，是捍衛人民選擇的權利。

黃珊珊表示，這不起訴書故意把台灣法律模糊成，只要用過萊劑就是萊牛，再強調一次，萊牛沒有超標就是合法進口，但是不起訴書是故意扭曲店家。儘管不起訴理由看似正當，但不起訴書很罕見透過新聞流出，就是在做政治操作。

黃珊珊強調，希望政府讓人民搞清楚有無萊劑有這麼困難嗎？包括現在的疫苗，為什麼政府一直不讓人民有自由選擇的權利？這是我們也依直無法理解的。大家政治立場可以不一樣，但請放過無辜店家。