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江啟臣勸「別再回到過去」：選我是選未來　一句回答與朱立倫差別

▲▼江啟臣拜會彰化縣議會國民黨團。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席選戰開打，爭取連任的江啟臣、候選人朱立倫近日為黨主席是否親征2022隔空交火。江啟臣24日上午受訪時自評與朱立倫的最大差別，「選我，是選一個未來性，希望黨員選的是未來，不要再回到過去。」同時也指出，選他也象徵國民黨願意給年輕人機會、願意年輕化。

江啟臣接受廣播節目專訪時指出，國民黨改革已經啟動，走在對的道路上，希望能給他多一點時間，繼續延續改革。另外，談到如何吸引黨員以及與朱立倫之間的差別，江啟臣認為，選他就是選一個未來性，國民黨不應再回到過去，但若最後沒有勝選，他也會支持新任黨主席，「這點不用懷疑」。

▲▼朱立倫,江啟臣。（圖／記者湯興漢攝、江啟臣臉書）

▲朱立倫、江啟臣參選國民黨主席。（圖／記者湯興漢攝、江啟臣臉書）

江啟臣在專訪時再次重申，自己提出五大目標，即便成功連任，到2024總統大選之前還有很多關卡，但這樣才有努力的目標，他表示，公投綁大選、反萊豬只要有一個沒過，就算當選黨主席也會請辭，「如果連公投都沒辦法教訓民進黨，在野黨還不是讓人家看不起。」

江啟臣也透露，對於五大目標中的領袖級特使人選，兩岸的交流是多層面的，這個人選必須是有份量、有代表性且適任，「前總統馬英九當然是其中之一。」對此，馬英九受訪時回應，目前還沒和江啟臣討論過，但兩岸事務需要他幫忙，他一定會幫忙。

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