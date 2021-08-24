黨魁之爭拉攏本土票　王金平：江啟臣今早來過、朱立倫週六來我家

▲王金平出席吳敦義新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席吳敦義24日舉行新書《堅毅之路-吳敦義》記者會，立法院前院長王金平到場支持。對於黨主席選舉剩1個月，是否被候選人拜訪，王金平表示，都有，大家都來過兩三次以上，今天早上黨主席江啟臣有來尋求支持，前主席朱立倫上周也有來，28日還要去他家。

針對江啟臣說要在黨內找領袖級人物赴兩岸交流，是否有被江啟臣詢問意願、是否願去大陸促進交流，王金平回應，這都是假設性問題。

對於黨主席選舉有看好誰，王金平笑說，「我也看不懂」。至於與候選人的互動，王金平說，大家經常到他的辦公室，次數都差不多，早上江啟臣有來找他爭取支持，朱立倫上星期也來過，這星期六也要到他家去尋求支持，「但我到告訴他們說，我還是保持中立」。

王金平強調，每一位都很優秀，都是適當的主席人選，讓大家做公平競爭，最後看黨員同志的決定怎麼樣，大家都希望很和平、很和善、和和氣氣，推舉出最適當的主席人選。

此外，中廣董事長趙少康成立戰鬥藍，黨內認為可能成為黨中黨。對此，王金平回應，這個他不懂，這方面看黨中央的看法怎麼樣比較要緊，他不知道戰鬥藍是什麼藍，他是局外人。