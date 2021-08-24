　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨魁之爭拉攏本土票　王金平：江啟臣今早來過、朱立倫週六來我家

▲▼前副總統吳敦義新書「堅毅之路」於今天舉行發表會，前總統馬英九、前立法院長王金平、台玻董事長林伯豐等黨政商界高層都出席替吳敦義站台。夫人蔡令怡特別帶著三位外孫外孫女來給吳敦義獻花加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲王金平出席吳敦義新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席吳敦義24日舉行新書《堅毅之路-吳敦義》記者會，立法院前院長王金平到場支持。對於黨主席選舉剩1個月，是否被候選人拜訪，王金平表示，都有，大家都來過兩三次以上，今天早上黨主席江啟臣有來尋求支持，前主席朱立倫上周也有來，28日還要去他家。

針對江啟臣說要在黨內找領袖級人物赴兩岸交流，是否有被江啟臣詢問意願、是否願去大陸促進交流，王金平回應，這都是假設性問題。

對於黨主席選舉有看好誰，王金平笑說，「我也看不懂」。至於與候選人的互動，王金平說，大家經常到他的辦公室，次數都差不多，早上江啟臣有來找他爭取支持，朱立倫上星期也來過，這星期六也要到他家去尋求支持，「但我到告訴他們說，我還是保持中立」。

王金平強調，每一位都很優秀，都是適當的主席人選，讓大家做公平競爭，最後看黨員同志的決定怎麼樣，大家都希望很和平、很和善、和和氣氣，推舉出最適當的主席人選。

此外，中廣董事長趙少康成立戰鬥藍，黨內認為可能成為黨中黨。對此，王金平回應，這個他不懂，這方面看黨中央的看法怎麼樣比較要緊，他不知道戰鬥藍是什麼藍，他是局外人。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
快訊／基隆30多歲夫妻打高端　「癱軟、狂打冷顫」2人送醫
抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　他看一眼就起底
朴有天對粉絲伸淫爪！　再爆玩3P「約炮對話曝光」
李婉鈺認罪！謊報人頭請助理費　下場出爐
想動工先給500萬！　公路總局驚爆長年索賄
快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝光
竹科沒有炒股大戶？　網曝都在炒「這個」：比股票賺還快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北第5度+0　黃珊珊高興喊：28天我恐怕會破產

陳其邁上任一年喊實現夢想「繼續努力」　婆媽包圍狂讚100分

黨魁之爭拉攏本土票　王金平：江啟臣今早來過、朱立倫週六來我家

高端2起接種後猝逝惹議　林俊憲：見獵心喜攻擊國產疫苗真沒人性

吳敦義還在氣！不滿韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

作家打高端後猝死　他PO文自責：沒逼就醫

「我支持發展國產疫苗」　林為洲：譴責政府讓民眾被迫打高端

雙北疫情重災區夾殺　林右昌防疫滿意度破八成一

頑皮世界終止引進18隻長頸鹿　陳椒華肯定謝謝園方和動保

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

宋智孝丟直球喊「我男友♥」金鍾國接招了　熱舞後害羞推他：我有那麼可愛嗎～

台北第5度+0　黃珊珊高興喊：28天我恐怕會破產

陳其邁上任一年喊實現夢想「繼續努力」　婆媽包圍狂讚100分

黨魁之爭拉攏本土票　王金平：江啟臣今早來過、朱立倫週六來我家

高端2起接種後猝逝惹議　林俊憲：見獵心喜攻擊國產疫苗真沒人性

吳敦義還在氣！不滿韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

作家打高端後猝死　他PO文自責：沒逼就醫

「我支持發展國產疫苗」　林為洲：譴責政府讓民眾被迫打高端

雙北疫情重災區夾殺　林右昌防疫滿意度破八成一

頑皮世界終止引進18隻長頸鹿　陳椒華肯定謝謝園方和動保

兄弟對戰富邦居劣勢　林威助：重點是游霆崴

《天天向上》男星性侵罪證畫面曝光！　拉頭髮拖行受害女「暴力塞進房門」

台北第5度+0　黃珊珊高興喊：28天我恐怕會破產

肛門才剛動刀「又長新東西」　金剛緊急電燒處理

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

超迷你「迪士尼小夜燈」在掌心發光！排排站萌翻　全六款逼人收齊

江少慶25日初登板無限制　投教只擔心他有壓力

金山六三社區變身水水田莊　新北六股里活化環境改造立典範

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

小股東憂發放紀念品擴散染疫　台電：室外舉行、動線確保距離　

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

政治熱門新聞

快訊／新北39歲男打完高端隔天死亡　衛生局回應了

快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過

新北衛生局證實　花蓮法會匡列14人接觸者

快訊／全台1本土足跡曝光　板橋黃昏市場待25分鐘

快訊／網傳美軍F-18大黃蜂戰機飛越台北上空　空軍司令部說話了

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白

北市調閱電信足跡曝新北確診者不只去花蓮　曾到北車搭39號公車

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

LIVE／全台今增1例本土在新北「接觸者匡列中」　侯友宜最新說明

快訊／新北公布最新足跡　一人搭火車去花蓮、全聯、World Gym

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵

北市知名酒吧遭檢舉違反防疫規定　沒隔板、抽菸到廁所群聚

陳其邁握有質詢稿　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

更多熱門

相關新聞

吳敦義仍氣韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

吳敦義仍氣韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

前副總統吳敦義24日舉行自傳《堅毅之路：吳敦義新書》發表會，他在新書中提到，2018年明明給高雄前市長韓國瑜很多資源，但韓國瑜卻說「一碗滷肉飯都沒有」。吳敦義今天受訪再被問此事還生氣表示，他不了解、真的不了解。

江啟臣邀請當「兩岸特使」　馬英九：一定幫忙

江啟臣邀請當「兩岸特使」　馬英九：一定幫忙

五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

朱立倫拋科技護台論：若有5家護國神山，你怎打？

朱立倫拋科技護台論：若有5家護國神山，你怎打？

陳其邁握有質詢稿　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

陳其邁握有質詢稿　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

關鍵字：

王金平吳敦義江啟臣朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面