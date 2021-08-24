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南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

▲南投縣政府統計，縣長林明溱任內已減債66億元。（圖／資料照片）

▲南投縣政府統計，縣長林明溱任內已減債66億元。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會今日召開臨時會，審計部南投審計室主任楊美冠依據「109年度南投縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，南投縣連續8個年度（102至109年度）總決算歲入歲出相抵均為賸餘，公共債務未償餘額降至102億5290萬元，債務控管已有效改善。縣長林明溱表示，未來會持續努力改善財政，並兼顧基礎建設需求。

據審計部南投審計室「109年度南投縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，截至109年度止，南投縣政府1年以上及未滿1年公共債務未償餘額實際數計102億5290萬元，較108年度減少2億6100萬元。

縣府財政處副處長游孟樫表示，南投縣債務餘額從林明溱接任縣長時（2014年底）的167億元，大幅減低至目前約101億元，減債幅度達66億元，開源節流堪稱有成，包括97年以來爭取中央河川疏濬挹注縣庫、開徵土石採取景觀維護特別稅、開發縣有閒置房地並提高土地利用，如埔里微型產業園區、九九峰遊憩園區土地標售預計各創造5億元收益，還有縣庫集中支付、土地無償撥用，減少利息及經費支出等多重管道開源。

議長何勝豐說，縣府逐年有效改善財政狀況，而縣內基層建設及社會福利政策推行還能不打折，實屬難能可貴，期許縣府能創造符合法令的開源和導入新思維的節流，更有效率的執行各項行政業務，給縣民創造更大的幸福感。

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