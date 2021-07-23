議員賤賣預算收賄2000萬！11人下場「全被判刑」　就她免吃牢飯

▲台北縣議會17年前爆發議員販售補助款額度，11人被判刑 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧）



記者柯振中／綜合報導

台北縣議會17年前驚爆議員販售補助款額度，涉嫌貪污，涉案金額超過2,000萬元。台灣高等法院更一審判定，前議員吳天麟、高敏慧、楊寶猜、徐陳麗華、金中玉、呂世喜、宋進、王淑惠、顏世雄、何淑峯等11人有罪，判處2年至6年5個月不等的有期徒刑，其中朱佩瑛緩刑3年，並追繳不法所得。全案仍可上訴。

依據判決書內容，朱佩瑛、徐陳麗華、金中玉、呂世喜、宋進、高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯利用擔任台北縣議員的期間，將補助款額度以3成左右的價格，販售給廠商，接著又分別收下31萬元到754萬元不等的金額，總共收賄超過2,000萬元。

▼案件經過17年審理，更一審判11人分別2年到6年5個月不等的有期徒刑。（圖／ETtoday資料照）



案件從民國93年開始審理，台灣高院更一審判定，11名議員多次收賄，屬於連續犯，依法該加重判刑，其中前議員朱佩瑛偵察中自白、繳回犯罪所得，因此被判刑2年、緩刑3年。

由於案件審理至今已超過8年，依法給予減刑，除了朱佩瑛以外，其餘前議員則被判3年6個月至6年5個月不等的徒刑。

而涉案廠商林詩蓮也被起訴，依照常業詐欺取財罪，判處2年5個月有期徒刑，同時追繳2,377萬7,452元未扣按所得、旗下公司197萬5,000元犯罪所得，全案仍可上訴。

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