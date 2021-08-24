非洲豬瘟入侵？金門縣政府急追可疑包裹　曝內容物沒有肉製品

▲金門縣政府澄清，目前並無發現有非洲豬瘟肉流入金門狀況。（圖／記者林明揚翻攝）

記者賴文萱／金門報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉攻進台灣，新北地檢署從鄧姓犯嫌電腦中查扣買家名冊及貨物清單後發現，該批不明走私肉品已涉及全台各縣市及離島金門縣等共1338豬肉大盤、中盤及後端店家。不過，金門縣政府警察局訪查在金收件人後，並未發現購買豬肉及相關製品，澄清目前並無發現有非洲豬瘟肉流入金門狀況。

這事件緣起自新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局、新北市政府警察局海山分局，於8月19日在新北市新莊區某倉庫，搜索查獲鄧姓嫌犯走私香菸及肉品一批，經檢驗「該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應」。

▲金門縣政府澄清，目前並無發現有非洲豬瘟肉流入金門狀況。（圖／記者林明揚翻攝）

從鄧姓犯嫌電腦中查扣買家名冊及貨物清單後發現，該批不明走私肉品已涉及全台各縣市及離島金門縣等共1338處豬肉大盤、中盤及後端店家。其中，金門縣共計有楊姓及銀姓等2處收件人。

金門縣警察局22日接獲警政署轉報後，連夜派員查察轄內收件人，並由楊等2人等主動提供郵寄包裹及內容物；查所購買之物為上衣4件、襪子10雙、薑黃粉2瓶、泡麵15包、醃漬魚品7條等物，均無豬肉及豬肉類相關製品，澄清目前無證據顯示有非洲豬瘟肉品流入金門的狀況。

金門縣警察局表示，為加強防止非洲豬瘟肉品流入金門地區，將續結合警察局、衛生、農業等單位，加強對有關豬肉及豬肉類製品大、中、小盤查訪，並積極查緝非法走私入侵之肉類及肉製品，以維護縣民健康。