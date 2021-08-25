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社會 社會焦點 保障人權

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了　雜貨店靠人脈進貨「口碑不錯」

▲高雄移民署查獲越南雜貨店販售來源不明肉製品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市專勤隊將2盒豬肉月餅及5份豬肉越南荷葉豬肉捲查扣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

近來有從越南非法進口的非洲豬瘟肉入侵全台，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在小港區某越南雜貨店，查獲販賣簡體中文標示包裝的豬肉月餅，及含有豬肉卻無標示產地來源的越南荷葉豬肉捲等商品，勤隊人員不敢大意，立即通知衛生局到現場協助處理，將這批來路不明豬肉相關製品等證物送驗。

▲高雄移民署查獲越南雜貨店販售來源不明肉製品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市專勤隊向老闆娘宣導防治非洲豬瘟，並查扣標示不明肉製品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊24日在小港區一處越南雜貨店宣導時，竟發現有販賣簡體中文標示包裝的豬肉月餅，冰箱內展售無標示產地來源的越南荷葉豬肉捲等商品。該店老闆娘是取得我國國籍的越南人阿華(化名)，她向專勤隊員表示，最近因為中秋節將至，聽說同鄉販賣的月餅口碑不錯，就進貨到店內販賣；而店內商品大多來自進口商公司，都有合格中文商品標示，只有豬肉月餅及荷葉豬肉捲2項熟食是向同是在台灣的越南人進貨，不知道這些豬肉來源不明，也有可能挾帶非洲豬瘟病毒。

▲高雄移民署查獲越南雜貨店販售來源不明肉製品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲衛生局派員到現場協助處理。（圖／記者洪靖宜翻攝）

專勤隊人員立即通知衛生局到現場協助處理，並當場將2盒豬肉月餅及5份越南荷葉豬肉捲查扣，後續除依違反《食品安全衛生管理法》函送高雄市政府衛生局裁罰，已報請相關單位進一步檢驗查扣商品是否有非洲豬瘟病毒。

這批商品來源從何而來專勤隊會持續向上查，高雄市專勤隊表示，請民眾配合中央災害應變中心指示，不要攜帶動植物產品返國，也不可購買來路不明或標示不清的商品，如違反規定輸入疫區肉品到臺灣，最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

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