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非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：中秋節前嚴守6400家養豬場

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，局長鄭明忠（左二）取締不肖業者透過貨運站區走私非洲豬瘟肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，局長鄭明忠（左二）取締不肖業者透過貨運站區走私非洲豬瘟肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟肉品入台，農委會主委陳吉仲今（25日）指出，警政署昨移送19件走私肉品，其中有4件已被家衛所驗出含有非洲豬瘟病毒，且2件還是會帶有活病毒的生肉品。近日將要求各地政府全面檢視養豬場、清查越南商家、下架路邊電線桿廚餘桶，並向移工、新住民發送簡訊，呼籲不要購買不合法肉品。

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。陳吉仲今天上午表示，國內非洲豬瘟防疫目前面臨非常嚴峻情勢，警政署第一波查緝1300多家，發現19件走私肉製品，昨天移送家衛所檢驗後，今天上午結果出爐，有4件肉製品呈現非洲豬瘟陽性反應，其中還有2件是生肉，分布在彰化、台南、高雄等地區。

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▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，農委會要求地方政府清查異國商店內肉品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

陳吉仲提到，農委會即日起到中秋節前，也會嚴守好全台畜牧場，昨天已經將676處廚餘養豬場都確認完畢，再度查核是否有依照規定處理廚餘外，也要求縣市政府農政單位、防治所人員，將全台6400多場的養豬場全面檢視，另外也請各地方政府就轄區內的越南商家，請衛生單位將不明肉品全面清查。

陳吉仲進一步說明，許多地方道路或電線桿旁會放置廚餘桶，將請環保局把這些廚餘桶全部下架，讓廚餘可以完全管控的管道，此外，勞動部針對外籍移工、內政部針對國內合法入籍新移民，將全面簡訊通知，在此時絕對不能購買不合法的肉製品。

對於外界擔心小型養豬場可能沒有符合高溫蒸煮規定，陳吉仲也說，目前有部分規模約2、30頭的小養豬場，如果沒有蒸煮設備卻使用廚餘，被農委會或地方政府查獲，會依照《飼料管理法》處3萬至20萬元罰款，今天也會一併公布檢舉獎金。

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