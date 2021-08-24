機警查獲非洲豬瘟肉品　警政署長致贈斗六分局慰勉金

▲警政署署長陳家欽為嘉勉承辦本案斗六所員警機敏辛勞，特責由警政署駐區督察黃世吉及雲林縣警察局局長朱宗泰，於8月24日代表署長頒贈慰勉金，嘉勉員警辛勞並鼓勵工作士氣。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局於8月19日會同新北市海山分局、農委會動植物防疫檢疫局基隆分局、菸酒金融科、新北市動保處、衛生署等相關單位，在新北市新莊區查獲犯嫌鄧姓女子走私越南「感染非洲豬瘟」豬肉製品案件，警政署署長陳家欽為嘉勉承辦員警機敏辛勞，今24日贈慰勉金，嘉勉員警鼓勵士氣。

雲林縣警察局斗六分局會同多單位查獲走私越南「感染非洲豬瘟」豬肉製品案件，並當場查獲越南肉製品約70公斤，主嫌越南籍鄧姓婦人及其阮姓女兒亦遭裁定聲押禁見，此案獲行政院院長相當重視，隨即指示後續相關清查工作，警政署及雲林縣政府同步由署長陳家欽、縣長張麗善召集相關單位成立專案小組，指示緊急應變處置作為。

雲林縣警局指出，結合各地檢署、縣市政府衛生與農政單位，動員全國警力自8月22日起，徹夜清查上、中、下游通路業者、商店、小吃店等，全台計清查1000多個處所，以避免國家養豬產業鏈遭受嚴重衝突，警政署署長陳家欽為嘉勉承辦本案斗六所員警機敏辛勞，特責由警政署駐區督察黃世吉及雲林縣警察局局長朱宗泰，於8月24日代表署長頒贈慰勉金，嘉勉員警辛勞並鼓勵工作士氣。

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，目前國內均聚焦於抗疫作戰工作，少數投機分子可能乘機從事不法活動牟利，警察局除配合中央及地方政府落實防疫工作外，原訂所有取締不法之專案計畫均不會因疫情停步，仍持續推動以維地方治安穩定。

局長朱宗泰提到，另養豬產業鏈為雲林縣最大畜牲產業，縣長張麗善相當重視，為防範未然，早於外國疫情嚴竣時期，即要求縣府相關局處著手規劃處置作為，務必期前杜絕「非洲豬瘟」可能傳染管道，警察局亦會全力配合縣長政策，聯合縣府相關局處防範「非洲豬瘟」疫情擴散。



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