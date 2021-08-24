3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

▲雲林警方清查結果，承認購買疑似非洲豬瘟豬肉產品有4人，但皆無法查扣肉製品，其中食用完畢3件，海關扣押1件，其餘35人皆表示未購買進口越南肉品。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉品流入台灣，雲林縣昨(23)日由縣府相關單位大動作組隊配合檢警進行查察，雲林縣政府新聞處長羅楚東今（24）日表示，縣府聯合稽查小組經昨晚持續清查，已將查扣的買家名冊及貨物清單中所掌握的39個雲林處所全數清查完畢。

新聞處長羅楚東指出，根據警方清查結果，承認購買疑似非洲豬瘟豬肉產品有4人，但皆無法查扣肉製品，其中食用完畢3件，海關扣押1件，其餘35人皆表示未購買進口越南肉品，出現在名冊中的原因，應是購買衣物、保養品、日用品等物品。

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▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

查扣的買家名冊及貨物清單中，39處可能流通問題肉製品地點分別為18處住宅、1處倉庫、9間店家、3間安養中心、2處移工宿舍、2處工廠、1科技大學、屠宰場和一家工程行。羅楚東說，目前由秘書長曾元煌召集的緊急應變小組，除了即時傳達縣長張麗善的指示，也透過各單位訊息的立即交流，不放過任何一個可能的危機破口。

▲雲林警方昨日針對39處可能流通問題肉製品地點查察。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對各相關單位的作為，羅楚東指出，雖雲林縣早已在張縣長上任後即禁止廚餘養豬，近期環保局也將更嚴格稽查是否有違規的情況；衛生局將與中央衛福部及警政單位持續聯繫，掌握是否有進一步需要查緝的對象；農業處正積極針對高風險畜牧場進行稽查，並研擬相關阻絕措施。

▲雲林警方昨日針對39處可能流通問題肉製品地點查察。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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