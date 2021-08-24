　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方清查結果，承認購買疑似非洲豬瘟豬肉產品有4人，但皆無法查扣肉製品，其中食用完畢3件，海關扣押1件，其餘35人皆表示未購買進口越南肉品。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉品流入台灣，雲林縣昨(23)日由縣府相關單位大動作組隊配合檢警進行查察，雲林縣政府新聞處長羅楚東今（24）日表示，縣府聯合稽查小組經昨晚持續清查，已將查扣的買家名冊及貨物清單中所掌握的39個雲林處所全數清查完畢。

新聞處長羅楚東指出，根據警方清查結果，承認購買疑似非洲豬瘟豬肉產品有4人，但皆無法查扣肉製品，其中食用完畢3件，海關扣押1件，其餘35人皆表示未購買進口越南肉品，出現在名冊中的原因，應是購買衣物、保養品、日用品等物品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

查扣的買家名冊及貨物清單中，39處可能流通問題肉製品地點分別為18處住宅、1處倉庫、9間店家、3間安養中心、2處移工宿舍、2處工廠、1科技大學、屠宰場和一家工程行。羅楚東說，目前由秘書長曾元煌召集的緊急應變小組，除了即時傳達縣長張麗善的指示，也透過各單位訊息的立即交流，不放過任何一個可能的危機破口。

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方昨日針對39處可能流通問題肉製品地點查察。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對各相關單位的作為，羅楚東指出，雖雲林縣早已在張縣長上任後即禁止廚餘養豬，近期環保局也將更嚴格稽查是否有違規的情況；衛生局將與中央衛福部及警政單位持續聯繫，掌握是否有進一步需要查緝的對象；農業處正積極針對高風險畜牧場進行稽查，並研擬相關阻絕措施。

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方昨日針對39處可能流通問題肉製品地點查察。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►非洲豬瘟製品襲台　雲林查緝38處零售點...時間太久「吃掉了」

►台南漏夜狂查非洲豬瘟肉製品　追103業者揪越南肉鬆+月餅+排骨醬

►越籍母女檔「清純容貌曝光」！走私71公斤豬瘟肉…裁定羈押禁見

►全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

►蘇揆視察桃園養豬場　環保局：高溫蒸煮不合格一律開罰
 

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
56歲作家打高端殞命「很榮幸和蔡總統同一梯」　親友狂湧FB：
作家打高端後猝逝「一家三口都打」　PO文曝：科學證實有效最安
演唱會太嗨！　高富帥CEO摔下5樓看台慘死
快訊／陸姓作家打完高端猝死　最後背影曝：和蔡總統同一梯
東奧金牌掉漆！　彈簧床冠軍傻眼：以為髒摳一下就...
快訊／又有縣市發錢！　市長：每人普發2000現金
快訊／作家打完高端疫苗身體不適　送醫亡
港16歲少女監禁14歲女「潑尿+硬物塞下體」　猥褻過程全錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」　曝2因素決定產能：很支持

新進老師開學前打不到疫苗　教團喊話教育部：全額補助快篩、PCR

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

作家「打高端後猝逝」！最後PO文曝光：科學證實有效最安全

以為停車場管理員很爽！她12小時「頂40度巡邏」：一直洗腦我輕鬆

「沒拜的粽子全酸了」！她揭40年前「7月半真實事件」：做人不能鐵齒

快訊／嘉義市振興再加碼！　黃敏惠宣布：每人普發2000元現金

3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

《斯卡羅》查馬克追思儀式　文化部追頒三等文化獎章

如何當「不讓人失望的」戀人？專家：首先你要做好「2件事」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」　曝2因素決定產能：很支持

新進老師開學前打不到疫苗　教團喊話教育部：全額補助快篩、PCR

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

作家「打高端後猝逝」！最後PO文曝光：科學證實有效最安全

以為停車場管理員很爽！她12小時「頂40度巡邏」：一直洗腦我輕鬆

「沒拜的粽子全酸了」！她揭40年前「7月半真實事件」：做人不能鐵齒

快訊／嘉義市振興再加碼！　黃敏惠宣布：每人普發2000元現金

3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

《斯卡羅》查馬克追思儀式　文化部追頒三等文化獎章

如何當「不讓人失望的」戀人？專家：首先你要做好「2件事」

作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」　曝2因素決定產能：很支持

愛美女大生打耳洞慘況曝　2顆「大花生」掛1年

「大學生」海產闖《聲林3》遭淘汰：跌倒了還是很帥！

新進老師開學前打不到疫苗　教團喊話教育部：全額補助快篩、PCR

港版國安法再發威 　港媒：歌手何韻詩已被執法部門關注！

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

作家「打高端後猝逝」！最後PO文曝光：科學證實有效最安全

李宓雙喜臨門升格當媽！　「挺6月孕肚」拍MV爆濺血意外

可以玩水了！台東「最美海水浴場」開放　9月底前免費入場

網虧「抽海陸」美護理師撞臉女星！本尊見圖：我自己都嚇一大跳

生活熱門新聞

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

和獅子王聚餐沒確診！部桃護理師被證實打2劑高端

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

豬瘟肉流入雲林　稽查結果超驚人

鄉民女神曝高端最多這種副作用　一句吐槽：根本沒打

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

網抓「蔡英文、陳時中」同組護理師接種　台大回應了

更多熱門

相關新聞

竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

日前傳出越南籍母女走私帶有非洲豬瘟的肉品，其肉品更早就流入市，越南籍母女恐只是小角色而已，引起有關當局的重視。苗栗縣竹南警方24日查獲竹南鎮有一名越籍配偶，貨運有異常寄送紀錄，目前正積極查緝不明肉類的流向。

彰化160店買到非洲豬瘟貨　扣20kg越南豬肉半成品送驗

彰化160店買到非洲豬瘟貨　扣20kg越南豬肉半成品送驗

非洲豬瘟疑襲高雄　陳其邁令堵破口

非洲豬瘟疑襲高雄　陳其邁令堵破口

台中也有走私肉　警方查獲越南製月餅、肉鬆

台中也有走私肉　警方查獲越南製月餅、肉鬆

綠委認蘇揆怒譙關務署：恨鐵不成鋼的心情

綠委認蘇揆怒譙關務署：恨鐵不成鋼的心情

關鍵字：

非洲豬瘟雲林食用廚餘稽查越南

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　投注站員工曝內幕

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面