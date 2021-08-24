蒼蠅OUT！別再用生禽畜糞當肥料　台東縣合縱連橫管制奏效

▲台東縣府合縱連橫減少生雞糞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣積極推廣禁用生禽畜糞直接當作肥料，生禽畜糞聯合稽查小組取締違法載運生禽畜糞案件，今年1至7月計有11件，除攔截81.6公噸生禽畜糞，且相較去年同期的22件減少一半，加上台東縣今年率先全國各縣市對承租公有土地之耕地施肥情形稽查、透過各耕地放租單位契約管理及農政單位熟化堆肥推廣的合縱連橫下，有效遏阻了生禽畜糞在縣內耕地流竄使用，減少孳生蒼蠅及惡臭。

台東縣政府表示，為杜絕生禽畜糞使用孳生蒼蠅惡臭及減少土地及農作物遭受傷害，台東縣生禽畜糞聯合稽查小組日夜不休在縣界及各級道路攔檢取締非法載運生禽畜糞外，同時，今年還率全國之先、且為唯一實行的縣市，針對縣內60%承租公有及臺糖公司土地之耕地執行是否使用生禽畜糞的稽查工作，至今已巡查168處，且現地發現正值施肥者，皆是熟化禽畜糞堆肥。

另外，加上台東縣政府合縱連橫國有財產署南區分署台東辦事處、水利署第八河川局、國軍退除役官兵輔導委員會台東農場、台灣糖業公司等耕地放租單位的契約管理、台東縣政府農業處與農業委員會台東區農業改良場輔導推廣禽畜糞熟化堆肥及農民的配合與支持等各方合作下，有效遏阻生禽畜糞流入耕地，讓蒼蠅OUT。

台東縣環境保護局指出，所謂生禽畜糞是指未完全腐熟的禽畜糞，傳統種植釋迦、鳳梨釋迦、西瓜、生薑、火龍果等作物時，習慣使用生禽畜糞作為肥料，往往造成蒼蠅孳生及惡臭，影響生活環境品質甚鉅，所以希望農民能使用完全熟化的禽畜糞堆肥，不僅能防止土壤鹽化、重金屬鋅累積、養分不均對作物造成傷害，還能維護環境衛生品質。

環保局也再度重申，生禽畜糞屬廢棄物清理法規範的事業廢棄物，不得未經取得縣市主管單位(農政單位)許可即進行清運，否則一經查獲者，將依廢棄物清理法裁處6萬元至30萬元的罰鍰，同時環保局也會持續對承租公有耕地是否使用禽畜糞執行稽查，如查獲有放置或使用生禽畜糞而致蒼蠅孳生、惡臭且未聽勸導改善者，亦可依廢棄物清理法或空氣污染防制法裁處罰鍰，其目的乃是要促使農民不要直接施用生禽畜糞，一起維護優質的環境品質。

►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」



►二手票券豐富你的生活

