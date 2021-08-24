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東森農場結合熱氣球推「農產＋觀光」　戶外開賣首創新模式拚雙助攻

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森電視購物《東森農場》首次戶外開賣，在台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場進行Live節目，台東縣長饒慶鈴與購物專家熱情叫賣，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等在地農特產品，也帶大家欣賞熱氣球升空美景。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台東報導

東森購物長期支持在地小農與優質農產，旗下電視購物開闢《東森農場》節目，為消費者把關嚴選產品，同時為農民拓展行銷通路，好口碑深獲信賴，也吸引各地縣市爭相合作，尤其今年特別受到台東縣政府邀請，首次從棚內走到戶外，在鹿野高台舉辦的熱氣球嘉年華活動現場做Live節目開賣，台東縣長饒慶鈴與小農們一起聯手推廣當地特產，還能同步觀賞熱氣球緩緩升空，購物台結合旅遊觀光，創意開播話題性十足。

東森電視購物開賣再展新意，跳脫以往只在棚內的節目形式，《東森農場》第一次移師到戶外，製作團隊開著SNG車來到鹿野高台，透過鏡頭放送熱鬧的熱氣球嘉年華，讓因為疫情無法到現場的外縣市民眾，待在家鎖定第46頻道，就能同步觀看喔熊球、HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球等超萌熱氣球，防疫不孤單，還能購買精選的「農產百寶箱」，包括遠近馳名的池上米、大目釋迦，以及集結11項各種特色名產的伴手禮組，不用大老跑一趟台東，只要動動手指，就可以品嚐到產地直送的美味。

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲有別以往只在棚內開賣的節目形式，《東森農場》走到戶外，推廣當地農特產並結合旅遊觀光，場景讓人耳目一新。

不只把好產品分享給消費者，在疫情之下，東森購物更發揮平台影響力，助小農增加收益、幫商家拚經濟，也盼帶動地方觀光，繼年初電視購物LIVE直播前進迪化街後，這次由《東森農場》帶大家到好山好水的台東，東森購物總經理彭鴻珷對此表示，「今年台東熱氣球嘉年華入園人數因疫情銳減，希望電視購物結合旅遊觀光的戶外模式，能帶給觀眾全新體驗，透過節目鏡頭讓消費者可以看到，賣的東西可以收到，熱情可以感受到。」

為了找尋更多在地好食材，《東森農場》節目在全台灣走透透，經常深入產地第一線，並透過棚內外雙現場連線，看到農友們用心栽培的蔬果，而這次首度開創純戶外模式，開賣起來很有臨場感，也讓守在電視機前的觀眾收看充滿新鮮感，而把「第一次」獻給台東，饒慶鈴開心直說，「東森購物網影響力大，深獲觀眾信任，在業界極具口碑，先前合作的農特產品都在《東森農場》銷售出好成績，疫情之後，大家更渴望走向大自然，台東有很多美麗的山海景色與特色活動，很推薦東森購物多多來台東取景。」

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲電視購物結合地方觀光，東森購物總經理彭鴻珷（右）希望帶給觀眾全新體驗，台東縣長饒慶鈴（左）也歡迎東森購物多多來到台東。

東森購物長期關心地方農民，秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，同時推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，除了去年助攻台東鳳梨釋迦就秒殺3,500組，其他優質農特產還包括嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼，未來東森購物也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

▲東森農場首次戶外開賣！饒慶鈴化身購物專家 力推台東農特產。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

►油頭、稀疏有救了！

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