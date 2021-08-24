東森農場結合熱氣球推「農產＋觀光」　戶外開賣首創新模式拚雙助攻

▲東森電視購物《東森農場》首次戶外開賣，在台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場進行Live節目，台東縣長饒慶鈴與購物專家熱情叫賣，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等在地農特產品，也帶大家欣賞熱氣球升空美景。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台東報導

東森購物長期支持在地小農與優質農產，旗下電視購物開闢《東森農場》節目，為消費者把關嚴選產品，同時為農民拓展行銷通路，好口碑深獲信賴，也吸引各地縣市爭相合作，尤其今年特別受到台東縣政府邀請，首次從棚內走到戶外，在鹿野高台舉辦的熱氣球嘉年華活動現場做Live節目開賣，台東縣長饒慶鈴與小農們一起聯手推廣當地特產，還能同步觀賞熱氣球緩緩升空，購物台結合旅遊觀光，創意開播話題性十足。

東森電視購物開賣再展新意，跳脫以往只在棚內的節目形式，《東森農場》第一次移師到戶外，製作團隊開著SNG車來到鹿野高台，透過鏡頭放送熱鬧的熱氣球嘉年華，讓因為疫情無法到現場的外縣市民眾，待在家鎖定第46頻道，就能同步觀看喔熊球、HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球等超萌熱氣球，防疫不孤單，還能購買精選的「農產百寶箱」，包括遠近馳名的池上米、大目釋迦，以及集結11項各種特色名產的伴手禮組，不用大老跑一趟台東，只要動動手指，就可以品嚐到產地直送的美味。

▲有別以往只在棚內開賣的節目形式，《東森農場》走到戶外，推廣當地農特產並結合旅遊觀光，場景讓人耳目一新。

不只把好產品分享給消費者，在疫情之下，東森購物更發揮平台影響力，助小農增加收益、幫商家拚經濟，也盼帶動地方觀光，繼年初電視購物LIVE直播前進迪化街後，這次由《東森農場》帶大家到好山好水的台東，東森購物總經理彭鴻珷對此表示，「今年台東熱氣球嘉年華入園人數因疫情銳減，希望電視購物結合旅遊觀光的戶外模式，能帶給觀眾全新體驗，透過節目鏡頭讓消費者可以看到，賣的東西可以收到，熱情可以感受到。」

為了找尋更多在地好食材，《東森農場》節目在全台灣走透透，經常深入產地第一線，並透過棚內外雙現場連線，看到農友們用心栽培的蔬果，而這次首度開創純戶外模式，開賣起來很有臨場感，也讓守在電視機前的觀眾收看充滿新鮮感，而把「第一次」獻給台東，饒慶鈴開心直說，「東森購物網影響力大，深獲觀眾信任，在業界極具口碑，先前合作的農特產品都在《東森農場》銷售出好成績，疫情之後，大家更渴望走向大自然，台東有很多美麗的山海景色與特色活動，很推薦東森購物多多來台東取景。」

▲電視購物結合地方觀光，東森購物總經理彭鴻珷（右）希望帶給觀眾全新體驗，台東縣長饒慶鈴（左）也歡迎東森購物多多來到台東。

東森購物長期關心地方農民，秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，同時推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，除了去年助攻台東鳳梨釋迦就秒殺3,500組，其他優質農特產還包括嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼，未來東森購物也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

▲東森農場首次戶外開賣！饒慶鈴化身購物專家 力推台東農特產。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

