連2天持木棍痛毆老父　逆女遭判刑不服上訴...二審判更重

▲梁姓女子去年因故和父親發生爭執，竟連續2天2度持木棍痛毆父親。（圖／示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台東報導

梁姓女子去年1月持木棍痛打梁父，造成梁父身體多處損傷，右手手指骨折；沒想到僅隔一日，梁女因故竟再持木棍痛毆梁父，忍無可忍的梁父終於怒向警局報案提告。一審，台東簡易庭依傷害罪，判其拘役60日，梁女不服再提上訴，台東地院日前審理後，認為原審法條適用錯誤，依傷害直系血親尊親屬罪，判其應執行拘役70日，緩刑2年。

梁女去年1月因故和父親發生衝突，氣憤難平的梁女竟持木棍痛毆父親，造成梁父身體多處損傷、右手第5指骨折，未料隔天早上，梁女竟再度持木棍爆打梁父，導致梁父左右手腳與腰部均有擦挫傷，也連續2天慘遭爆打的梁父，也怒向警局報案提告。

梁女到案後，坦承其犯行。一審，台東簡易庭依傷害罪，判其拘役50日與40日，應執行拘役60日，得易科罰金，但梁女認為量刑過重，請求緩刑，再提上訴。

台東地院審理後認為，一審量刑並無過當，梁女為人子女卻未能尊重梁父，僅因細故發生衝突，就率然2次出手毆打梁父，顯見其自我情緒控制能力薄弱，雖然其事後已與梁父達成和解。但法官也指出，一審法官僅以傷害罪將梁女判刑，認為適用法條不當，改依傷害直系血親尊親屬罪2罪，分別判其拘役55日與45日，應執行有期徒刑70日，緩刑2年。

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