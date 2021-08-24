生前被問「打完高端都沒事？」　作家輕鬆曝唯一「副作用」：多放一天假

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗昨（23日）開打，總統蔡英文率先示範接種，但一開打就傳出3例施打後不適案例，沒想到今（24日）上午再傳出，一名陸姓網路專欄作家施打後，今早出現不適症狀送醫，到院前已死亡。對此，記者發現該作家昨日打完高端後，有網友就在臉書詢問「打完都沒事？」他還信心滿滿地回應「沒事，唯一就是多放一天假」。

據了解，該陸姓男作家昨日前往桃園大園施打高端疫苗，不料今24日早上9點多，他身體突出現不適症狀，緊急送醫後搶救無效，宣告死亡。對此，陳時中稍早前表示，針對該個案，目前初步可能有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。

陸姓死者昨日打完高端疫苗後，被網友問及「打完疫苗都沒事？」他親自回覆留言稱「沒事，唯一就是多放一天假。」如今不幸接種後猝死，令人感到不勝唏噓。

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▲打完高端後猝死，專欄作家生前吐一句話令人唏噓。（圖／翻攝當事人臉書）

本站曾報導「作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」 曝2因素決定產能：很支持」內文指出，陸姓作家15日在臉書上表示，他14日參觀高端疫苗廠，在參訪前，他對疫苗產業只有一些了解，就是各種疫苗都經常缺貨，不僅僅是新冠疫苗而已。當他看到高端生產線，產能是每天16至20萬劑針劑，從15日開始算，到12月31日有138天，扣除週休二日，至少有100天可以生產，也就是2021年的產量可達1600萬至2000萬劑。

作家強調，「問題不在機器，真實的產能，還受制於『原料』及『訂單』。」現在針頭和佐劑都缺貨，所以訂單變得格外重要，疫苗有有效期限，不能做好擺在倉庫內，勢必得有訂單、準備好原料，再生產。