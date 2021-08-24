作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」　曝2因素決定產能：很支持

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日正式開打，稍早傳出一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。在此之前，該名作家曾參觀高端疫苗廠，並表示外行的他，只關心「產量夠不夠」，同時相當支持高端疫苗。

▲作家接種高端後死亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

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陸姓作家15日在臉書上表示，他14日參觀高端疫苗廠，在參訪前，他對疫苗產業只有一些了解，就是各種疫苗都經常缺貨，不僅僅是新冠疫苗而已。當他看到高端生產線，產能是每天16至20萬劑針劑，從15日開始算，到12月31日有138天，扣除週休二日，至少有100天可以生產，也就是2021年的產量可達1600萬至2000萬劑。

作家強調，「問題不在機器，真實的產能，還受制於『原料』及『訂單』。」現在針頭和佐劑都缺貨，所以訂單變得格外重要，疫苗有有效期限，不能做好擺在倉庫內，勢必得有訂單、準備好原料，再生產。

▲作家相當支持高端。（圖／翻攝自當事人臉書）

高端目前有500萬劑政府訂單，這部分原料已經備妥，機器也沒問題，肯定能如期生產，「機器產能是足夠的」，只要有訂單，「2021年高端可以生產1,500萬劑」。

作家還提到，高端疫苗12歲以上就能打，也就是國、高中生都沒問題，「打完就可以正常上課——這是最重要的！不只對台灣重要，對全世都是重要的！」他坦言自己不是專業人士，只是商人，他只看得懂這些。

事實上，陸姓作家相當支持高端，他曾在臉書上透露「一家三口」都會接種高端，且科學證實「高端最有效也最安全」。不過，他23日接種後，今早身體不適送醫，到院前已死亡。對此，桃園市衛生局獲悉後，立即通報指揮中心，而至於死因是否與疫苗有關，法醫正在相驗中。