今增1例本土！新北70多歲男「其他原因就醫」採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。本土病例為案16044，為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

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▲8/24確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案15877），為80多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月27日出現食慾不振症狀，並於同日死亡；後因同住家人確診（案15851），故於8月5日進行採檢，8月6日確診（Ct值23.8）。

▲8/24疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月22日累計公布1萬4727位確診個案中，已有1萬3621人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計252萬4269例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含250萬7456例排除)，其中1萬5938例確診，分別為1378例境外移入，1萬4507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。