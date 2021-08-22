「妳網購金流有錯！」女嚇衝超商買3萬遊戲點數　超商員機警報案

▲中寮警方和超商店員聯防通報，阻止女子花大錢買遊戲點數的詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

又見假好心老梗詐騙手法！南投中寮鄉沈姓女子日前接獲自稱銀行人員來電，指其網購金流有誤恐觸法，要求她於超商購買遊戲點數，否則私人帳戶將遭凍結；沈女信以為真，赴超商購買點數時遭機警店員發現報警，警方到場向沈女解釋詐團手法，才保住了3萬3000元血汗錢。



草屯警分局指出，17日上午11時許接獲中寮鄉全家便利商店店員來電，稱有民眾購買大量Gash遊戲點數，疑遭詐騙；中寮分駐所由警員賴元慶趕赴現場，該沈姓民眾向警方表示，先前於網路平台購買商品，爾後接獲自稱銀行人員來電，表示其網購的金流有誤，「提醒」她恐涉及洗錢防制法，須於超商購買遊戲點數，並將序號密碼回傳供金管會查證金流，否則所有帳戶將被凍結。

沈姓女子因擔心帳戶被凍結，不疑有他，至超商欲花費近3萬3000元購買點數，所幸尚未繳費就被店員機警發現，員警也告知她這是詐騙集團詐術，銀行不會要求民眾至超商購買遊戲點數，沈女這才恍然大悟，頻頻感謝警方與店員熱心幫忙，挽救其辛苦勤儉所存的血汗錢。



草屯分局指出，中寮分駐所所長張躍騰於8月16日才剛上任，因有感近來詐騙猖獗，隨即至轄內超商宣導，如遇有民眾購買大量遊戲點數，應適時關心是否遭受詐騙、通報警方到場關懷協助，隔天果然奏效、與超商業者合力阻止一樁詐騙案，並呼籲民眾如接獲類似來電，請撥打165專線查證，勿讓歹徒有可乘之機。



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