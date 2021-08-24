代訂考生便當「200萬納稅錢買單」！教育部：怕繳費釀群聚

▲因應防疫需求，今年指考便當由教育部全額補助負責，未料仍有民眾不領情。（圖／大考中心提供）

記者許維寧／台北報導

大學指定科目考試七月底方落幕，但有民眾反映，今年教育部全額補貼為考生代訂便當，用的卻是納稅人的錢。再者，也對自己行準備餐點的考生不公平。大考中心則於今日（8/24）回應，110學年指考防疫採高規格辦理，因不開放各校設置考生服務隊，因此由大考中心提供約3萬份餐點服務，本預計於考試結束後通知繳費，但教育部配合防疫需求、不讓考生再奔波，因此改由教育部全額補助。

大學指定科目考試已於上月底落幕，教育部今年決定全額補助指考考場便當，但也有民眾不領情。民眾稱，今年教育部全額補助考生便當，但用的卻是人民納稅錢，再者，也對事前就已經自行準備餐點的考生不公平。較公平的做法，應是在指考前統一說明，今年便當由教育部埋單。

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若以一個便宜排骨便當70元粗估，3萬個便當，總計就要超過200萬元。

對此，大考中心回應，因應疫情今年指定科目考試採高規格防疫措施，不開放集體報名學校設置考生服務隊。考量考生中午用餐問題，大考中心提供考生訂餐服務，並因擔心考試當日考生為繳便當費用而產生群聚疑慮，本訂於考試結束後再通知學生繳費方式。

大考中心也統計，指考三天時間每天提供便當數量、每分區學校另備該訂餐備量，總計三天共準備2萬9264個便當。

教育部則表示，今年受疫情影響指考延期，考生在等待延後考試過程中也十分辛勞，而參與指考考生也配合防疫措施讓考試可順利完成。為讓考生不需再為繳交便當費奔波，本次考試便當費用由教育部全額補助。