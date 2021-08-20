境外生赴教育部貼百張自製登機證　提3訴求盼盡速開放入境

▲境外生赴教育部陳抗，盼盡速開放入境。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

我國疫情管制逐漸鬆綁，1.3萬名境外學位生及華語受獎生來台仍沒有下文。境外生權益小組（20日）上午前往教育部陳抗並提出3點訴求，要求指揮中心盡快許可境外生入境，並簡化流程，讓境外生以「專案」進行的方式，制定出「常態化制度」。

境外生權益小組今日在教育部外牆貼上約200張線上徵集的登機證，殷切表達希望指揮中心等相關部會趕緊開放入境。境外生小組成員阿草表示，境外生申請來台困難重重，至少有四道手續，包含駐外館處、學校、學生與教育部，若單方出問題，就會耽誤整個流程。

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▲▼境外生赴教育部貼百張自製登機證。（圖／記者崔至雲攝）

阿草也說，境外生入境除了14天居家檢疫，還要外加7天自主健康管理，且不得入校園，這項限制是指揮中心外的限制，呼籲教育部讓境外生能在合理配套下，在自主管理期間能入住宿舍。

阿草也提到，教育部宣稱對於無法來台就學的境外生實施安心就學方案，過去卻不斷有境外生反映，就讀的系所沒開網課，甚至還有學校要求延後一學期再入學，讓境外生無法接受。

▲境外生赴教育部陳抗。（圖／記者崔至雲攝）

教育部高教司科長宋雯倩出面接受陳情並表示，政府重視境外生就學權益，教育部已同衛福部、外交部領事局、移民署等討論境外生入境措施，8月12日專簽指揮中心建議重啟專案入境。

宋雯倩說，為簡化程序，去年已設立線上申請系統，來台後的檢疫、快篩流程，則要遵照疫情中心判斷，部分境外生入住防疫旅館、集中檢疫所，教育部也努力跟疫情指揮中心爭取公費入住。

宋雯倩也說，教育部另已於8月13日發文，請各大專校院針對境外生入境居家檢疫期間，以及未能如期於開學前到校的學生，啟動安心就學方案，提供學生線上註冊及各類彈性修業機制如遠距教學，以順利銜接課程，維護就學權益。

